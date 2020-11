Un week end senza campionato, e in una regione divenuta zona rossa, poi la Fiorentina tornerà a respirare l’odore del campo. Mentre Prandelli prosegue nei primi esperimenti senza i nazionali si accavallano le domande su come i viola si presenteranno alla ripresa, ma più che nel modulo sarà nel rendimento che serviranno netti cambi di direzione. D’altronde ancor prima dei risultati Prandelli dovrà cercare di ritrovare identità e carattere, plasmando il gruppo anche sotto il profilo psicologico.

Tra le mission del tecnico c’è per forza di cose anche un’opera di rivalutazione generale della rosa, un esercizio che passa necessariamente dal recupero di chi si è visto meno. In attesa di gerarchie precise è lecito attendersi un rimescolamento generale, con conseguenti opportunità da non fallire per chi ha trovato meno spazio o si è semplicemente espresso al di sotto dei propri standard.

E’ chiaramente il caso di chi si è ritrovato suo malgrado a giocare se non proprio fuori ruolo in zone diverse rispetto al solito, da Lirola ad Amrabat fino al recente Callejon versione punta, o ancora di chi è finito ai margini del gruppo dei titolari come Duncan o Cutrone. Elementi che oggi non hanno mantenuto le ricche promesse del mercato invernale in cui sono arrivati e che oggi possono invece diventare novità rilevanti per Prandelli e la sua Fiorentina. Perchè c'è un assoluto bisogno di exploit più o meno in tutti i reparti.