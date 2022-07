ESUBERI & SEPARATI IN CASA: LA SITUAZIONE

Come noto, il mercato della Fiorentina prevederà anche e soprattutto delle cessioni. Le voci relative ai "separati in casa" non si placano, a partire da Aleksandr Kokorin, del cui ingaggio i viola vorrebbero affrancarsi entro breve: dalla Russia riportano di un'offerta avanzatagli dal club gigliato di 2 milioni di euro per la risoluzione del contratto. Anche perché al più presto servirà liberare un posto per gli extracomunitari in modo da arruolare definitivamente Dodo.

Casella che potrebbe essere liberata presto da Erick Pulgar, per il quale nelle ultime ore è tornata fortemente in auge la pista Flamengo che, per ragioni economiche, non è riuscito a chiudere l'operazione Wallace. In Brasile danno l'affare per chiuso e parlano già di visite mediche. Di sicuro ci sono conferme che la chiusura è vicina e la situazione può sbloccarsi nelle prossime ore. C'è poi la questione Bartlomiej Dragowski, con il portiere polacco che sembra ormai vicino a trasferirsi a La Spezia per i prossimi tre anni.

E ancora, Christian Kouame che, a differenza dei sopracitati, è stato convocato da Vincenzo Italiano per la tournée in Austria e Spagna, cosciente tuttavia che del suo domani non c'è certezza: lo stesso Spezia, infatti, virerebbe sull'ivoriano se dovesse incontrare difficoltà per il possibile innesto di Leonardo Pavoletti, prima scelta dei liguri. Ma Italiano per ora lo ha inserito nel pacchetto degli asttaccanti. Infine Gabriele Gori, che deve scegliere tra Ascoli e Reggina con cui avrebbe trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei viola.