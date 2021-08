Sono giorni caldi per i cosiddetti effetti domino. I due fronti più caldi che riguardano la Fiorentina in tal senso sono due: Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Nel primo caso le pretendenti sono Tottenham ed Inter. Gli inglesi devono sistemare il caso Harry Kane, col centravanti che vuole la cessione al Manchester City. A quel punto un tentativo degli Spurs per Vlahovic diverrebbe quasi automatico.

Ci sono però anche i nerazzurri, che nelle ultime ore hanno visto infiammarsi la pista Chelsea per Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha scelto i Blues e i milanesi, per sostituirlo, starebbero pensando a un ventaglio di nomi tra i quali è compreso Vlahovic. In tutto ciò, va comunque registrata la ferma volontà della Fiorentina di trattenere il centravanti serbo. A meno di offerte irrinunciabili, immaginiamo.

Infine il capitolo Milenkovic. Il difensore classe '97, assieme a Pezzella che sta trattando col Torino, è in procinto di fare le valigie: l'intreccio che lo riguarda è da ricondurre alla Juventus. Il club piemontese infatti è vicino a girare all'Atalanta Demiral, scelto dalla Dea come sostituto di Romero, a un passo dal Tottenham. A cose fatte i bianconeri vireranno sul centrale della Fiorentina. Il resto si vedrà.