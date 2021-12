DUPLICE INDIRIZZO

Avrebbe volentieri seguito dal vivo anche le altre partite che attendono la Fiorentina da qui alla fine dell’anno, Rocco Commisso, ma qualche problema fisico (nello specifico una fastidiosa polmonite) lo ha obbligato a fare immediato rientro negli States. C’è da credere che comunque il presidente viola continuerà a seguire da vicino gli impegni della squadra, anche perché ultimamente osservare il modo di giocare del gruppo guidato da Italiano è diventato anche particolarmente divertente.

Allo stesso modo è lecito pensare che Commisso in primis vorrà seguire da vicino gli sviluppi dell’imminente mercato, che si tratti dell’intricato nodo Vlahovic o degli altri obiettivi inseguiti per rinforzare l’attacco. Perchè se sul serbo c’è stato modo di ribadire quanto ancora la Fiorentina voglia dire la sua per gli altri nomi il lavoro della società procede, anche e soprattutto per provare ad anticipare eventuali problematiche che dovessero manifestarsi da gennaio in poi.

Si spiega anche così l’accelerazione che i viola mantengono sulla pista Ikonè, anche in virtù di un accordo di massima con il Lille intorno ai 15 milioni, ma si spiegano così anche i contatti riavviati con il Real Madrid per il prestito di Borja Mayoral, altro elemento che potrebbe presto diventare la prima alternativa a Vlahovic. Due nomi che più di altri (anche di Berardi) sembrano oggi rappresentare gli indirizzi del prossimo mercato invernale. Quando l’augurio è che la Fiorentina sia pienamente in corsa per l’Europa esattamente come oggi, e che lo stesso Commisso pur dagli Stati Uniti sia il primo a voler rilanciare sul mercato per guadagnarsi un piazzamento che a Firenze manca da quasi un lustro.