DUNCAN SCALDA I MOTORI, CON IL GENOA È PIÙ DI UN'IDEA

Manca sempre meno alla sfida di lunedì sera tra Fiorentina e Genoa. Una partita che i viola hanno l'obbligo di vincere per ritrovare i tre punti che in campionato ormai mancano dal 25 ottobre contro l'Udinese. Proprio per il monday night il mister Cesare Prandelli, insieme all'allenatore in seconda Gabriele Pin, starebbe pensando di riconfermare gli 11 di Milano con forse una piccola variazione a centrocampo.

Le ultime prestazioni di Erick Puigar, infatti, non stanno del tutto convincendo il tecnico viola e quindi starebbe pensando di sostiruirlo con Alfred Duncan. L'obiettivo di Prandelli sembra essere quello di inserire muscoli nella mediana gigliata e proprio per questo l'ex centrocampista del Sassuolo potrebbe essere l'uomo giusto.

Il classe '93 nelle undici partite giocate dalla Fiorentina, tra Serie A e Coppa Italia, ha giocato appena tre volte da titolare ed è rimasto novanta minuti in panchina in sei occasioni. Duncan adesso vuole ritagliarsi il più spazio possibile in rosa dimostrando tutto il suo valore visto anche il grosso investimento fatti dal club di Rocco Commisso lo scorso gennaio.