DODO VOLA IN BRASILE. LO HA CHIAMATO LA NAZIONALE VERDEORO

Fonte: Ha collaborato Tommaso Loreto

Grande notizia per Dodo, partito nella mattinata di oggi alla volta del Brasile con scalo a Lisbona per raggiungere la Nazionale del CT Dorival Junior. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'esterno della Fiorentina dopo essere stato preconvocato ma poi lasciato a casa nella lista ufficiale, dopo la squalifica di Vanderson arrivata nella partita di ieri pareggiata dai verdeoro contro il Venezuela per un'ammonizione nella ripresa, è arrivato il turno di Dodo che con il consueto sorriso che lo contraddistingue ha fatto la valigia in fretta e furia e sarà di scena nella notte italiana di mercoledì per giocare contro l'Uruguay una partita fondamentale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il momento di Dodo

Questa chiamata della Nazionale arriva dopo un inizio di stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina, grazie alla fiducia del club e soprattutto del tecnico Raffaele Palladino che non ha mai avuto dubbi sul suo impiego. Il terribile infortunio della scorsa stagione è ormai alle spalle e Dodo può guardare con grande soddisfazione a quello che ha fatto fin qui in maglia viola coronando così il sogno di vestire la maglia del Brasile, anche se un suo posto tra i titolari è tutto da valutare. Ma siamo sicuri che per Dodo sarà bello anche solo condividere lo spogliatoio con i propri connazionali. E poco importa se la chiamata arriva all'ultimo e lo farà tornare a Firenze solo nella giornata di giovedì: il sogno della Nazionale è raggiunto e Dodo se lo godrà a piene mani.