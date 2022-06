DISTANZE DA COLMARE E UN DOMINO DI MERCATO DA AVVIARE

Piste di mercato e distanze da limare, mentre poco sembra muoversi nel resto del panorama nazionale. Si parla tanto di Fiorentina, parla invece pochissimo la Fiorentina, e d’altronde l’allungamento dei tempi su qualsiasi annuncio riguardi Italiano la dice lunga sulle difficoltà successive al termine dell’ultima stagione. Se la qualificazione alla Conference League poteva dare nuovo slancio oggi l’universo viola è soprattutto diviso, tra chi mantiene moderata fiducia e chi sventola definitivo scetticismo.

Così prima ancora d’interrogarsi sulla squadra che verrà è soprattutto necessario sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sul tecnico, oggi più lontano di quanto non ci si aspettasse dopo la cavalcata conclusa con il ritorno in Europa. Era lecito immaginare la richiesta di un premio al traguardo raggiunto, un po’ meno il crearsi di un solco intorno a cifre ancora oggi tra loro divergenti e nemmeno di poco a giudicare dalla forbice in aumento di cui si sente parlare.

Comunque la si pensi (ma una ripartenza da zero anche con un tecnico nuovo come De Zerbi, o Tudor, sarebbe tutt'altro che banale) l’affaire Italiano resta questione in cima a qualsiasi tabella di marcia, e non potrebbe essere altrimenti viste le ripercussioni sul mercato. Se le piste Dodò e Jovic restano le più battute, oltre al nome di Cragno in forte risalita nelle quotazioni dei portieri, anche sul fronte delle uscite presto andrà affrontato il destino di Milenkovic, la cui eventuale partenza imporrebbe mosse non banali in difesa.

Un surplus di lavoro da avviare non appena si dovesse ritrovare totale sintonia con l’allenatore, per poi dare il via al domino sul mercato estivo con una condivisione ad oggi tutta ancora da certificare.