DIMOSTRAZIONE DI FORZA

Avrebbe molto probabilmente vinto la Fiorentina, e per una volta la sensazione irrazionale del dopo partita merita necessariamente il ruolo di premessa. Perchè nel primo pareggio stagionale della Fiorentina, contro un buon Sassuolo, c’è soprattutto la reazione di una squadra che pareva condannata dagli episodi, spettatrice dello show del portiere Consigli e degli errori sotto porta di Gonzalez e compagni in un primo tempo che ricordava i tanti sprechi di Empoli.

Perciò prima ancora di sottolineare il rammarico visto un po’ in tutti i protagonisti per non esser riusciti a fare bottino pieno, andrà evidenziato il modo in cui la squadra di Italiano non si è persa d’animo, continuando a giocare come se niente fosse dopo l’uno due firmato Scamacca (gran bel gol in uno stadio che potrebbe diventare il suo) e Frattesi. Spirito e mentalità non sono venuti meno nemmeno quando la porta è parsa stregata, come qualche anno fa quando con la maglia del Pescara passò da quelle parti Perin.

Forse l’inserimento di Duncan dopo l’intervallo ha aiutato ad aumentare il peso di un centrocampo che aveva comunque alimentato bene la manovra, ma il secondo tempo della gara di ieri riporta al calcio spettacolo mostrato contro l’Inter. La prima istantanea della sfida con il Sassuolo restano così i primi 25 minuti di una ripresa arrembante, in cui la Fiorentina è parsa quasi squadra da Premier League. Intensa, rapida, verticale, lanciata all’assalto di un pareggio che si è concretizzato grazie a Vlahovic (sedicesimo centro in campionato e record di CR7 nell’anno solare eguagliato) e a un Torreira straordinario, ma che è parso semplice conseguenza del predominio viola.

Si spiegano anche così, oltre le divergenze di vedute con l’arbitro Serra la cui gestione dei cartellini è parsa comunque allegra, le proteste della panchina per il rosso a Biraghi o per qualche episodio non chiaro come il tocco in area di Chiriches su Gonzalez (un po’ scarico ieri). Perchè nella mentalità ricostruita da Italiano la Fiorentina non ha mai smesso di voler lo stesso provare a vincere, anche sotto di due reti. Ritrovandosi a portare a casa il primo punto singolo della stagione solo perchè in inferiorità numerica, e comunque poco scalfita dal dover rimontare il doppio svantaggio. Se non è un segnale di forza anche questo…