DIFESA, CISTANA ATTRATTO DAI VIOLA MA AD ORA TUTTO FERMO

Manovre in difesa per la Fiorentina. Probabilmente il momento buono per fare un punto della situazione generale sarà venerdì, quando squadra e dirigenza di ritroveranno al centro sportivo "Davide Astori" dopo il periodo di vacanza. Il futuro della retroguardia gigliata è incerto, anche se la sensazione è che lo zoccolo duro non sia destinato a partire.

Senz'altro c'è da risolvere la questione relativa a Nikola Milenkovic, ad oggi il più chiacchierato in chiave mercato, poi eventualmente verrà vagliata l'ipotesi di qualche innesto per rafforzare il reparto. Tra i primi nomi sulla lista del duo Pradè-Barone c'è quello di Andrea Cistana, talento del Brescia che è molto apprezzato pure da altri club di Serie A: in passato il Napoli, ora il Sassuolo.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'ipotesi Fiorentina sarebbe più che gradita dal classe '97, che si trasferirebbe volentieri in riva all'Arno al fianco di giocatori come Franck Ribery capaci di farlo di maturare ulteriormente. Ma per adesso è tutto fermo, in attesa di capire cosa ne sarà in primis dei pezzi pregiati che il club di viale Fanti ha in rosa.