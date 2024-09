DIFESA A TRE O A QUATTRO? CONTRO EMPOLI E NEW SAINTS LE RISPOSTE DI PALLADINO

FirenzeViola.it

Siamo all'intervallo di Fiorentina-Lazio, con i viola sotto 0-1 dopo un primo tempo giocato con timore, come affermerà nel post-partita lo stesso allenatore Palladino. Viene però fatto un cambio decisivo per il destino del match: fuori Quarta, dentro Gudmundsson. Cambio fondamentale non solo perché l’islandese, appena entrato, si procura e realizza un rigore, per poi segnare il gol della vittoria al 90' sempre dagli 11 metri, ma soprattutto perché la Fiorentina abbandona per la prima volta la difesa a tre, adottando un offensivo 4-4-2. Riecco dunque la difesa a quattro, uno schieramento con cui la Viola ha trovato sicurezza sotto la gestione Italiano, e che, salvo gravi errori individuali, ha offerto certezze nelle ultime tre stagioni.

Un episodio isolato? - Contro l'Empoli, Palladino, con molta probabilità, si affiderà nuovamente a Gudmundsson in attacco, in coppia con Kean. Ma la difesa? Se il tecnico, nato a Mugnano di Napoli, darà continuità a quanto visto nei secondi 45 minuti contro la Lazio, nel derby di Empoli si potrebbe rivedere il 4-4-2, con Dodô e Gosens (o Biraghi, che tornerebbe nel suo ruolo naturale di terzino sinistro e non più adattato come braccetto di sinistra) come terzini, e due centrali da scegliere tra Ranieri, Quarta, Comuzzo, Moreno e Pongračić. Quest’ultimo, infatti, ha mostrato il meglio di sé proprio in uno schieramento a quattro, l'anno scorso con il Lecce. Palladino ha dimostrato di non essere integralista e di poter variare la formazione, come dichiarato anche nella conferenza stampa della sua presentazione. La parola ora passa al campo, dove l'Empoli non è un avversario da sottovalutare. Lo sa bene il Torino capolista, eliminato dalla Coppa Italia proprio dalle seconde linee della squadra toscana.

Le scelte obbligate - Se ci sono ancora dubbi su come si presenterà la Fiorentina nel derby di campionato contro l'Empoli, meno incertezze avvolgono il match di giovedì 3 ottobre, per il debutto in Conference League contro i The New Saints. La squadra gallese arriverà al Franchi per affrontare una Fiorentina praticamente senza difensori. Sì, perché nell'incontro di ritorno contro il Puskás Akadémia, la Viola ha ricevuto ben tre cartellini rossi. Tra i pochi "arruolabili" restano Pongračić, Moreno e Biraghi (adattato come centrale). Questa situazione d’emergenza potrebbe spingere Palladino a ripensare la difesa, affidandosi nuovamente a un 4-4-2, a meno che, come all'inizio della stagione, non venga adattato Kayode sulla linea difensiva per garantire qualche ricambio in caso di infortunio.