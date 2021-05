DIFESA A 4 E ATTACCO: COME CAMBIA LA VIOLA CON GATTUSO

La notizia dell'approdo di Rino Gattuso al posto di Beppe Iachini come nuovo tecnico della Fiorentina cambia gli equilibri a Firenze. Non solo per le ambizioni di una squadra che la scorsa stagione ha dovuto più guardarsi indietro che avanti, ma anche se non soprattutto perché Gattuso ha uno stile di gioco piuttosto differente rispetto a Iachini.

LA DIFESA A 4 - Il primo e più probabile intervento di Gattuso sulla Fiorentina sarà quello di puntare sulla difesa a 4. Un esperimento già tentato da Prandelli in stagione con scarsissimi risultati, tanto da imporre al tecnico di Orzinuovi di tornare allo schieramento a 3 su cui Iachini aveva impostato la squadra in estate. Una notizia non buonissima per i centrali della Fiorentina (reparto che probabilmente sarà però rivoluzionato dalle partenze di Milenkovic e Pezzella), ma una grande notizia per gli esterni bassi, anche se la squadra viola al momento di ruolo ha i soli Biraghi e Venuti. E allora occhio al mercato, con per esempio Hysaj in scadenza col Napoli.

GLI ESTERNI ALTI - Nel 4-3-3 di Gattuso grande attenzione va agli esterni alti. Là dove il futuro di Callejon è ancora da decidere (ha ancora un anno di contratto ma ha giocato col lumicino in stagione) così come quello di Ribery: dalla scelta sui due giocatori partirà la costruzione del prossimo attacco viola. Considerando che Dusan Vlahovic - a meno di una partenza verso altri lidi - potrà tranquillamente fare il perno centrale.

IL CENTROCAMPO - Chi dovrà trovare il proprio spazio saranno Pulgar e Amrabat. Due giocatori i cui primi colloqui con Gattuso decideranno quale ruolo avranno: il tecnico al Napoli ha già dimostrato di poter schierare il 4-2-3-1 senza registi ma con centrocampisti (Bakayoko e Demme in particolare) in grado di fare più quantità che qualità. Per le mezzali viola invece poco cambierà, se non per chi eventualmente nel 4-2-3-1 sarà spostato più avanti.

CASTROVILLI ALLA ZIELINSKI? - Chi potrebbe fare un passo avanti è il numero 10 della Fiorentina: Gaetano Castrovilli, protagonista di una stagione di alti e bassi. Per lui con Gattuso potrebbe essere previsto un nuovo ruolo alla Zielinski, che tanto ha fatto bene con l'ex giocatore del Milan in panchina.