Live Decimo giorno di ritiro: Fiorentina in campo al Viola Park, segui l'allenamento

19:08 - Rimane a terra Sottil dopo un duro contrasto con Robin Gosens. Nulla di grave però per il figlio d'arte che si rialza dopo qualche secondo

19:05 - dopo due errori consecutivi nel giro di pochi minuti, Lucas Beltran trova il gol e porta la squadra in casacca blu sul 2-0

19:03 - La partitella si sblocca e la rete porta la firma di Sabiri: 1-0 per i calciatori in casacca blu

19:00 - Iniziata la partitella a mezzo campo: da un lato De Gea, Kouadio, Pongracic, Kospo, Sottil, Bianco, Ndour, Parisi, Sabiri, Beltran e Dzeko; dall'altro Fei, Comuzzo, Marì, Ranieri, Dodo, Fagioli, Balbo, Gosens, Trapani, Braschi, Kean

18:52 - Esercizio giunto al termine, ci si avvia verso la conclusione di questa sessione pomeridiana con la squadra che si rinfresca grazie agli irrigatori del campo appena entrati in funzione

18:50 - Segna dal limite anche Parisi, che si prende gli applausi del Viola Park

18:46 - Gran tiro dalla distanza di Moise Kean che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Dodo che segna per la gioia del pubblico del Viola Park.

18:43 - Momenti anche di scherzo durante l'esercizio: Parisi arriva sul fondo e prima di crossare cade a terra, dovendo subire gli scherni di Bdour che mima il gesto del VAR. Nello stesso momento doppia grande parata di David De Gea che suscita gli applausi del pubblico presente.

18:38 - In casacca blu abbiamo Marì, Ndour, Ranieri, Pongracic, Bianco, Mandragora, Fagioli, Kospo, Kouadio e Comuzzo impegnati in difesa; gli attaccanti sono Dodo, Gosens, Kean, Dzeko, Sottil, Beltran, Parisi, Trapani, Fortini, Sabiri

18:35 - Squadra ora al centro del campo a rinfrescarsi e a prepararsi ad un esercizio con le porte

18:32 - Non ha ripreso ad allenarsi Jacopo Fazzini, che è uscito dal campo e si è diretto negli spogliatoi

18:30 - Esercitazione in pausa con Edin Dzeko che sta dando indicazioni al giovane Eman Kospo. Bella immagine tra due compagni di squadra tra cui ci sono 21 anni di differenza

18:25 - Tanta grinta messa in questa esercitazione da parte dei giocatori viola. Ritmi alti, con Stefano Pioli che continua a stimolare i suoi. Nella giornata di ieri Gosens aveva dichiarato che le vittorie in stagione si costruiscono anche con le vittorie nelle partitelle in allenamento ed è per questo c'è c'è tanta foga messa dai calciatori in campo.

18:20 - Cambio di esercizio, squadre divise in tre gruppi: casacca blu, casacca arancione e senza casacca. Squadra in un fazzoletto di campo per svolgere esercizi sulla pressione palla al piede con l'obiettivo di segnare in sei porticine distribuite nel piccolo terreno di gioco.

18:15 - Tante indicazioni date da Pioli in questa prima fase di allenamento, soprattutto a Lucas Beltran.

18:10 - Iniziano gli esercizi con la palla: squadra divisa in alcuni gruppi e impegnata con i passaggi sotto gli occhi attenti di Stefano Pioli, che sprona i suoi a svolgere al meglio l'esercizio. Portieri impegnati in un lavoro sulle palle alte.

18:06 - Da segnalare l'assenza di Albert Gudmundsson, che per il momento non è sceso in campo con il resto dei compagni e ha preso parte ad un lavoro specifico concordato con lo staff viola. Ancora assente anche Mattia Viti, che domani sarà out contro il Grosseto.

18:05 - La squadra riceve gli applausi dai tifosi presenti e inizia la seduta con una una serie di esercizi di riscaldamento. Confermata la presenza di Sabiri, che sta prendendo parte alla seduta assieme al resto dei compagni.

18:00 - La squadra ha raggiunto lo Stadio Curva Fiesole e si trova in cerchio attorno a Stefano Pioli per ricevere le istruzioni e iniziare la seduta pomeridiana

17:58 - Tutti presenti i calciatori viola che prendono parte al ritiro. Da segnalare anche la presenza di Abdelhamid Sabiri, per la prima volta in gruppo col redto dei compagni.

17:55 - I calciatori viola a bordo dei loro Golf Kart sono arrivati al campo Davide Astori, battendo il cinque ai tanti bambini presenti al Viola Village e salutando i tifosi presenti: tra poco si comincia.

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina agli ordini del nuovo allenatore Stefano Pioli. Oggi si parte alle ore 18:00 per la seduta pomeridiana a porte aperte, che precede due amichevoli che vedranno i viola impegnati domani sera alle ore 20:00 allo stadio Zecchini per affrontare il Grosseto e venerdì, alla stessa ora, allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park per il match amichevole contro la Carrarese.