FirenzeViola De Gea-Terracciano, torna il ballottaggio in Conference? Lo spagnolo resta in vantaggio

vedi letture

Domani la Fiorentina parte per Celje dove giovedì alle 21 affronterà i padroni di casa sloveni per l'andata dei quarti di finale e tornare a giocare la Conference può riaprire un ballottaggio in porta, visto che Raffaele Palladino approfitterà per fare dei cambi e far riposare alcuni titolari in vista del campionato. Sarà così appunto anche in porta o titolare sarà confermato De Gea?

La doppia sfida con il Panathinaikos sembra infatti aver messo fine alla scelta dei portieri fatta inizialmente da Palladino tra campionato e Conference, con il tecnico che, dopo le incertezze di Pietro Terracciano nella gara di andata ad Atene, ha scelto di mettere in porta al Franchi David De Gea. L'errore e le tante polemiche che si sono scatenate intorno al portiere campano hanno ovviamente portato Palladino a evitare problemi ambientali, dando sicurezza alla squadra con un tranquillo (oltre che forte ovviamente) De Gea e proteggendo in un certo modo lo stesso Terracciano.

La stagione però è entrata nel vivo e restano tante partite da giocare, sette in campionato e 5 potenziali, nel migliore dei casi ovviamente, in Conference. Forse Palladino sente di poter ridare una chance a Terracciano, anche per dare respiro a De Gea o, se non altro, preservarlo da problemi fisici. Molti ex portieri ed addetti ai lavori sono a favore di questa scelta: "Nelle stagioni precedenti ha giocato due finali e non vedo perché ora non possa giocare un quarto con una squadra sconosciuta. Poi è giusto che De Gea per un rush finale così importante deve staccare la spina. Se si fa male che si fa?" è l'opinione ad esempio dell'ex portiere viola Gianluca Berti a Radio FirenzeViola, per citarne uno.

Riflessioni in corso ma De Gea resta in vantaggio Il tecnico e il suo staff, con i due allenatori dei portieri in particolare, stanno riflettendo dunque e il ballottaggio di sicuro c'è ma De Gea sembra nettamente in vantaggio. Vedremo se domani Palladino scioglierà le riserve in conferenza stampa o si terrà la decisione fino al giorno della partita.