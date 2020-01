DAVANTI CHIESA-VLAHOVIC, BENASSI IN MEZZO

Relative novità nella prima Fiorentina di Beppe Iachini che oggi riprende il cammino in campionato. A Bologna il nuovo allenatore viola vara una squadra non troppo dissimile da quella che aveva chiuso l’anno perdendo al Franchi dalla Roma, con la novità principale rappresentata dal rientro di Federico Chiesa.

Il numero 25 farà coppia con Vlahovic in attacco, entro un modulo che non si dovrebbe discostare troppo dal 3-5-2 già impiegato anche da Montella. Con Milenkovic Pezzella e Caceres schierati davanti a Dragowski i dubbi principali sono legati al centrocampo dove Benassi è favorito per una maglia da titolare con Pulgar in regia e Castrovilli qualche metro più avanti. Salvo sorprese sarà Badelj il sacrificato con Lirola a destra e Dalbert sulla sinistra.

Mihajlovic recupera invece Danilo al centro della difesa con Tomiyasu che sarà dirottato sulla destra a discapito di Mbaye inizialmente in panchina. A sinistra c'è Denswil. Con Dzemaili che potrebbe lasciar spazio a Medel accanto a Poli a casa di postumi influenzali davanti sono confermati Orsolini, Sansone e Soriano alle spalle di Palacio. Per il centravanti Santander probabile spazio soltanto a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil, Medel, Poli, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic