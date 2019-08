DAL DITO PER I TIFOSI ALL'ADDIO: LA DISCESA DI GIO SIMEONE

È giunto il giorno dell'addio, e ormai sembra proprio che non si possa più tornare indietro. Ancora qualche ora e Giovanni Simeone sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L'attaccante argentino classe '95, infatti, ha rotto gli indugi e finito con l'accettare il lungo corteggiamento del club sardo, e sopratutto del ds Carli, nel quale si trasferirà a brevissimo: la società isolana lo acquisirà con la formula del prestito, che però includerà un'obbligo di riscatto. Le cifre definitive dell'affare sono: prestito con riscatto obbligatorio a 15 milioni di euro, più un ulteriore milione di euro di bonus che potrebbero scattare, a determinate condizioni. Tra poche ore, in mattinata, è atteso all'aeroporto di Cagliari.

Il centravanti, ormai quasi ex tale, della Fiorentina paga uno scarso feeling con il tecnico Montella, che l'ha messo in discussione sin dal momento del suo arrivo nello spogliatoio, ma ancor di più un rapporto a corrente decisamente alternata con la tifoseria della Fiorentina. Un odi et amo che ha trovato il suo momento di culmine nel derby toscano contro i cugini dell'Empoli giocato lo scorso 16 dicembre del 2018. Dopo un lungo periodo di digiuno, che gli aveva attirato contro numerosi mormorii e spesso anche fischi, il Cholito trova la via della rete e zittisce l'intero Franchi. Il suo stadio, teoricamente. Che da quel giorno smette di supportarlo con lo stesso amore di prima, e lo lascia solo. Anche contro le scelte tecniche, che già con Pioli lo vedono spesso relegato in panchina dal momento dell'arrivo di Muriel in viola. Il resto, presto, sarà già storia, con un trasferimento in Sardegna alla ricerca di una nuova vita. Sportiva, s'intende.