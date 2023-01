DAI CONVOCATI BUONE NOTIZIE: ORA ITALIANO PUÒ SCEGLIERE

Tre giocatori che potrebbero cambiare lo scacchiere della Fiorentina in vista della trasferta contro la Lazio. Le ultime dal campo hanno segnalato Quarta, Mandragora e Arthur Cabral in crescita di condizione e Italiano potrà dunque avere di nuovo qualche alternativa in più tra cui scegliere.

I primi due hanno discrete chance di partire dall'inizio, per Cabral invece è difficile pensare un impiego da subito ma magari nel finale, se la Fiorentina dovesse aver bisogno di peso in attacco, potrebbe garantire centimetri e presenza. Lo staff viola ed Italiano salutano dunque un periodo in cui le scelte di formazione erano sostanzialmente forzate dalle condizioni dei giocatori, e si preparano ad una nuova fase che non per questo sarà però particolarmente più semplice.

Perché di fronte ci sarà una Lazio schiacciasassi, ma anche perché la Fiorentina vista nelle ultime partite è stata solo la lontana sorella di quella vista a larghi tratti nella scorsa stagione. Quarta potrebbe andare a prendersi un posto al centro della difesa lasciando dunque solo a uno tra Milenkovic e Igor l'altra maglia, lo stesso Mandragora al posto di un Duncan che non ha brillato nelle ultime uscite.

E infine il capitolo attacco, con Jovic che cerca ancora continuità a pochi giorni dalla fine del mercato: per lui come per altri come per esempio Barak potrebbe essere un'occasione per respingere tutte le questioni legate proprio ad un eventuale addio. In attesa che anche Brekalo possa far parte della compagine viola, magari a partire dalla prossima partita contro il Torino.