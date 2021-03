DA RIBERY A EYSSERIC: LO SCENARIO DEI VIOLA IN SCADENZA

In casa Fiorentina un occhio va al presente, e l'altro al futuro. Se la tanto sbandierata parola programmazione ha una valenza ed esiste dalle parti della società viola, allora è lecito pensare che la dirigenza stia già valutando alcune delle situazioni più in bilico in vista della prossima stagione, su tutte quella dei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno. Sono in totale cinque, ognuno con storia, destino e un peso specifico differente.

Il caso principale è ovviamente quello di Franck Ribery. Classe '83, il francese è il più pagato della rosa viola con i suoi 4 milioni di euro netti a stagione, e sono in corso le riflessioni: da una parte c'è sì la qualità immensa e l'esperienza del campione, ma dall'altra anche l'anagrafe e gli infortuni, un tema purtroppo ricorrente da quando è approdato a Firenze, impongono la giusta attenzione. Futuro in bilico: rimarrebbe volentieri a Firenze piuttosto che andare al Monza, ma un ritorno in Bundesliga, più vicino alla famiglia in pianta stabile, è nei pensieri. Martin Caceres è invece uscito di recente dalla schiera degli insostituibili in difesa grazie all'affermazione di Martinez Quarta, e anche per lui età (vicino ai 34 anni) e ingaggio sopra il milione portano ad inevitabili riflessioni: da parte sua sembrerebbe esserci disponibilità a decurtarsi l'ingaggio... Sarà abbastanza?

Chi un titolare ultimamente lo è diventato è Valentin Eysseric. Sul francese pende un grande punto di domanda: le recenti buone prestazioni gli varranno una conferma che fino a qualche mese fa sarebbe suonata come semplicemente ridicola? Le quotazioni ad oggi raccontano, nell'incertezza, più no che sì, ma in tal senso giocherà un ruolo importante l'eventuale coinvolgimento o meno di Prandelli nei piani futuri. Interrogativi anche su Borja Valero: i 36 anni sembrano iniziare a pesare e, pur nella voglia di vivere ancora Firenze che gli sta facendo scartare a oggi qualsiasi idea dalla Spagna, si dice che stia iniziando già a valutare idee alternative al calcio giocato. Se non la prossima, sarà comunque la stagione dopo ancora. Sicuro dell'addio è invece Maxi Olivera, dopo essere persino risbucato nei minuti finali della vittoriosa trasferta di Benevento.

SCADENZE FIORENTINA GIUGNO 2021

Franck Ribery 4 milioni

Martin Caceres 1,2 milioni

Borja Valero 1 milione

Valentin Eysseric 0,8 milioni

Maxi Olivera 0,5 milioni

Totale: 7,5 milioni di euro netti