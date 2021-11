CORSA CONTRO IL TEMPO

A sentire la colonia albiceleste di casa viola non dovrebbero esserci dubbi. Una buona fetta del mondo Fiorentina ha già deciso dove puntare la propria fiches, e d’altronde dall’Argentina arrivano soprattutto le referenze di Julián Álvarez ad accendere il prossimo mercato invernale. Perchè la clausola rescissoria da una ventina di milioni ha scatenato parecchie attenzioni, e perchè lo stesso Burdisso ha da tempo messo gli occhi sul ragazzo del River Plate.

Con numeri impressionanti per l’età, e avviati già dalla scorsa stagione, Álvarez si sta imponendo come il profilo più interessante del calcio argentino, e l’ultima sponsorizzazione firmata Nico Gonzalez non fa altro che alimentare ulteriori fantasie nella tifoseria. L’operazione con lo Stoccarda per l’esterno della nazionale, in estate, ha portato in viola un altro rappresentante di un calcio che da queste parti è sempre stato apprezzato, e il bis è in cima alle speranze di molti.

Per qualcuno simile a Tevez, per altri più vicino alle caratteristiche di Lautaro Martinez, Alvarez sta ben presto diventando uno dei profili sudamericani più seguiti e apprezzati, tanto che pure big italiane come Milan e Juve avrebbero drizzato le antenne oltre agli spagnoli dell’Atletico Madrid.

Testimonianza di come il talento oggi impieghi pochissimo tempo a farsi conoscere (anche a discapito delle stesse società visto che adesso il River avrà il suo bel da fare per tentare la carta rinnovo) e quanto forte possa diventare la concorrenza se non si arriva per primi sugli obiettivi. Un motivo in più per augurarsi che, Alvarez a parte, la Fiorentina sappia muoversi con il giusto anticipo sulle trattative del mercato invernale ormai già dietro l’angolo.