CONFERENCE, IL SORTEGGIO: FIORENTINA CONTRO LA VINCENTE DI TWENTE-CUKARICKI

Si è concluso in questi istanti il sorteggio del playoff di Conference League. Nella consueta sede istituzionale della UEFA (Nyon, Svizzera) si è delineato il tabellone degli incontri del terzo turno preliminare e conseguentemente gli accoppiamenti per il quarto e ultimo turno, quando entrerà in gioco la Fiorentina. I viola, teste di serie nel sorteggio, sfideranno la vincente di Twente (OLA)-Čukarički Belgrado (SRB), doppio confronto che andrà in scena il 4 e l'11 agosto. L'andata dei preliminari è fissata per il 18 agosto, tra la prima e seconda giornata di Serie A; il ritorno si svolgerà sette giorni dopo, giovedì 25 agosto. La Fiorentina giocherà la prima partita in casa mentre la seconda in trasferta.