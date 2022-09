CON UNA CERTEZZA IN PIÙ

Prima della sosta la Fiorentina ha dato un bel segnale contro l'Hellas Verona. E' normale come una vittoria meritata permetta alla squadra di Italiano di sfruttare questi giorni di stop per lavorare con maggiore serenità, soprattutto a livello mentale, e con la speranza che l'infermeria si svuoti il prima possibile. I tre punti sono serviti per scacciare via tutte le paure che si erano venute a creare dopo un momento non facile, e hanno portato a Vincenzo Italiano qualche certezza ritrovata. Sarà un caso che la squadra viola sia riuscita a dare una scossa, dopo un lungo periodo negativo, nella gara in cui gli esterni d'attacco sono saliti in cattedra?

Partendo da chi ha deciso la sfida, ovvero prima Ikone che ha aperto le marcature grazie a una buonissima azione individuale dove ha messo in mostra le sue vere qualità, e infine Nico Gonzalez, che, buttato in campo per pochi minuti, dopo l'infortinio che lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco da inizio stagione, ha subito trovato la via del gol. I due esterni hanno lanciato così quel tanto appellato segnale che Italiano richiede alle sue ali, fulcro del sistema del gioco del tecnico, dato che nell'ultimo periodo avevano stentato a rispondere.

Insieme a loro c'è da considerare anche l'ottimo avvio di Sottil, che per certi versi, nelle brutte uscite della Fiorentina, è quasi sempre stata l'unica nota lieta. Anche Kouame, che tra l'altro potrebbe insidiare Jovic e Cabral per il ruolo di punta, è sulla stessa lunghezza d'onda dell'esterno italiano. Solo il tempo potrà dire se quella contro il Verona sia stata un'eccezione, oppure effettivamente la partita della svolta in termini di gol, sia per la squadra, ma soprattutto per le ali. Intanto un segnale c'è stato e in vista della ripresa del campionato, questa è sicuramente una certezza ritrovata.