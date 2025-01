CON LA LAZIO PER LA NUOVA SVOLTA. OCCHIO ALLA COPPIA GUD-BELTRAN, PONGRACIC SPERA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina a Roma (stadio Olimpico, ore 20.45) contro la Lazio non avrà certo i favori dei pronostici visto lo stato di salute delle due squadre, ma Kean& co. vanno a caccia di una svolta positiva che all'andata i viola trovarono proprio dalla gara con i biancocelesti quando aprì un ciclo di 8 vittorie consecutive. Soprattutto ora servirebbe interrompere la striscia di sette gare senza vittoria e trovare 3 punti per far scoccare la scintilla che il tecnico invoca da tempo e rialzare il morale oltre che la classifica, approfittando anche del ko della Juve. Allora fu merito del cambio tattico, chissà che anche stavolta Palladino si affidi a quello, passando magari al centrocampo a tre anche alla luce delle defezioni.

Assenze pesanti

A Roma Palladino dovrà fare a meno di diversi giocatori, a partire da Cataldi che sta recuperando ma non è ancora pronto. Dopo gli 11' con il Napoli, ha saltato sia Monza che la gara con il Torino. In infermeria entra anche Andrea Colpani, per una botta alla caviglia. Dopo i fischi al Franchi il giocatore potrà anche recuperare le giuste energie mentali. Per ben altri motivi assenti ancora Ikoné in cerca di una soluzione sul mercato e Biraghi, che ormai è fuori dal progetto di Palladino (nonostante abbia partecipato alla cena offerta proprio dal tecnico).

Stesso modulo con Folorunsho a destra

Intanto partiamo dalle certezze (pur svanite) del modulo 4-2-3-1 con De Gea in porta, Dodo, Pongracic che spera finalmente in una maglia da titolare, in ballottaggio però con Comuzzo, e Ranieri in difesa. A centrocampo Mandragora - più muscolare rispetto a Richardson - darà man forte ad Adli. Davanti, con la corsia destra in emergenza, dovrebbe spostarsi Folorunsho in linea con Gudmondsson e Sottil (ballottaggio però con Beltran che offre più copertura creando praticamente un 4-4-2 quando rientrano sia lui che l'ex Napoli). Davanti ovviamente Kean che proverà a rincorrere Retegui nella classifica dei cannonieri, arrivato a quota 16 con la doppietta di ieri al Como.

Possibile il cambio tattico

Palladino vista l'assenza di un esterno destro di ruolo potrebbe però decidere di rinforzare il centrocampo come detto, abbassando in mediana Folorunsho con Adli e uno tra Richardson e Mandragora (sempre favorito sul franco-marocchino). In questo caso, con il centrocampo a tre, nessun dubbio sulla coppia dietro a Kean, ossia Gudmundsson-Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil/Beltran; Kean. All. Palladino