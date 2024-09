COMUZZO, UN RINNOVO IN PROSPETTIVA FUTURA PER LA DIFESA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom



Siamo ancora a settembre ma tra i tifosi viola regna malumore e un po' di perplessità sulla scelta fatta dalla società a inizio giugno di Raffaele Palladino. I viola contro l'Atalanta hanno giocato il loro miglior primo tempo della stagione, rovinato in un minuto dal pareggio di De Ketelaere e poi dal gol del 3-2 di Lookman. Sul banco degli imputati è finita la linea difensiva a tre che ancora non sembra funzionare visti i gol presi dalla Viola, in particolare nel primo tempo: nei primi 45 minuti di gioco la Fiorentina (insieme al Como) è la seconda peggior difesa del campionato con 4 gol subiti, meglio solo del Venezia con 6.

E proprio sul fronte difesa ieri è arrivata una notizia che era già stata anticipata da Daniele Pradè nella conferenza stampa di fine mercato: il rinnovo del classe 2005 Pietro Comuzzo. Il difensore, dal 2018 nel settore giovanile della Fiorentina, ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 a testimonianza della fiducia che la società e Palladino hanno su di lui. Sin dall'inizio della preparazione estiva, Palladino aveva visto un potenziale nel classe 2005 e Comuzzo sta ripagando la fiducia. Impiegato spesso durante le amichevoli estive nella nuova linea difensiva a tre, Comuzzo ha fatto il suo esordio da titolare nella gara inaugurale della stagione viola al Tardini di Parma senza compiere sbavature. Il difensore friulano è poi partito titolare nelle altre due gare di campionato casalinghe contro Venezia e Monza, ricalcando un po'le orme di Michael Kayode che nella scorsa stagione aveva fatto il suo esordio in Serie A nella prima di campionato vinta dai viola per 1-4 contro il Genoa.

Con le presenze da titolare nelle prime tre gare di campionato e sommando i 44 minuti effettuati nella gara di ritorno in Conference League contro la Puskas Akademia, Pietro Comuzzo ha giocato finora 274 minuti in stagione; mentre nella stagione del suo ingresso in prima squadra è sceso in campo per 128 minuti. Vista la difficoltà che sta attraversando il reparto, Comuzzo può nuovamente essere impiegato dal tecnico viola per provare a dare quella solidità che sta mancando da inizio stagione.