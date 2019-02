COMINCIA LA VERA RINCORSA ALL'EUROPA: I DETTAGLI

Se la corsa allo Scudetto appare ormai segnata già a metà campionato, è la lotta per un piazzamento europeo - come spesso accaduto negli ultimi anni - a destare più curiosità nella Serie A 2018/19. Una lotta per l'Europa che vede 9 squadre racchiuse in 7 punti, tra il Milan quarto a 35 punti e il Parma fermo a 28. Con in mezzo una Fiorentina ripartita grazie alle prestazioni offensive di un 2019 iniziato col botto (16 gol realizzati in 4 partite)

Per questo da qui alla fine del campionato ogni giornata può diventare decisiva, anche solo per capire chi saranno alla fine le squadre a lottare per il posto in Champions e i tre posti in Europa League (tenuto conto anche dei risultati in Coppa Italia).

E guardando alle sfide di questo week-end di Serie A che parte oggi, le sorprese potrebbero non mancare. Se consideriamo che Roma e Milan si sfideranno allo Stadio Olimpico in quello che assomiglia molto ad uno scontro diretto, e che Parma e Samp giocheranno fuori casa contro le prime due della classe, per le altre l'occasione è ghiotta anche se giocheranno tutte in trasferta.

L'anno scorso ci si qualificò in Champions con almeno 72 punti (fu l'Inter a conquistarla all'ultimo turno contro la Lazio), in Europa League con 60: sono questi i punti da mettere come obiettivo per le squadre. Quando manca poco meno di metà alla fine del campionato, è cominciata la vera rincorsa ad un posto in Europa. Ecco, in dettaglio, tutte le informazioni sul turno per quanto riguarda le posizioni europee:

PARTITE - Roma-Milan, Juventus-Parma, Udinese-Fiorentina, Cagliari-Atalanta, Genoa-Sassuolo, SPAL-Torino, Frosinone-Lazio, Napoli-Sampdoria.

CLASSIFICA -

Milan 35

Roma 34

Sampdoria 33

Atalanta 32

Lazio 32

Fiorentina 30

Torino 30

Sassuolo 29

Parma 28