Come stanno andando i big viola in Nazionale: Kean in fiducia, Gud chiamato al riscatto, Pongracic spera

Sono stati 5 i giocatori della Prima Squadra convocati dalle rispettive Nazionali durante questa sosta. Moise Kean e Pietro Comuzzo sono stati chiamati dal ct Luciano Spalletti per le due sfide di Nations League contro la Germania. Per il difensore viola non c'è stato spazio nemmeno in panchina e la gara di San Siro l'ha seguita dalla tribuna. Mentre l'attaccante viola ha giocato da titolare per poco più di 80 minuti, e la sua prova è stata positiva nonostante la sconfitta. Complice l'infortunio di Retegui, il centravanti gigliato ha avuto strada libera per una maglia da titolare e ha risposto presente, interpretando con il piglio giusto lo "sbattimento" che aveva chiesto Spalletti. Domani nella gara di ritorno al Signal Iduna Park di Dortmund gli azzurri vorranno rifarsi, per sperare l'accesso alle Final Four, e probabilmente Kean sarà di nuovo in campo per cercare di ribaltare l'1-2 incassato all'andata.

Convocato in azzurro anche Cher Ndour che con l'Italia U21 ha giocato l'amichevole di ieri contro l'Olanda, persa 1-2, e giocherà un'altra gara lunedì 24 marzo contro la Danimarca U21. Il ct Carmine Nunciata si è affidato al centrocampista viola per 72 minuti di gioco contro gli Orange e vedremo se lo rifarà contro i danesi. Solo panchina invece per Marin Pongracic nella bella vittoria per 2-0 che la sua Croazia a Spalato ha ottenuto ai danni della Francia nell’andata dei quarti di finale di Nations League. Domani il ritorno in allo Stade de France dove la Franchia vorrà sicuramente riscattare la sconfitta e vedremo se il ct della Croazia Zlatko Dalić deciderà di fare qualche rotazione e se quindi ci sarà spazio per il difensore viola.

Poi c'è Albert Gudmundsson, convocato dalla sua Islanda ad un anno dall'ultima apparizione con la maglia della Nazionale prima della vicenda legale che lo vede ancora coinvolto. Il numero 10 della Fiorentina è partito dal 1’ nella sconfitta contro il Kosovo (match valido per i playout di Nations League, finito 2-1), giocando dietro la punta, ma non ha trovato gli spunti giusti per andare in gol. La sua prova non è stata positiva, non è riuscito a entrare nel ritmo della partita e a volte sembrava quasi perso. Quando ha ricevuto palla non è successo molto ed è chiaro che la nazionale islandese ha bisogno di qualcosa in più da Albert in vista della seconda partita di domenica nella gara di ritorno proprio contro il Kosovo.

Di seguito i prossimi impegni dei viola in Nazionale.

Per Comuzzo e Kean

Germania-Italia domenica 23 marzo (20:45)

Per Ndour

Italia U21-Danimarca U21 lunedì 24 marzo (18:15)

Per Pongracic

Francia-Croazia, domenica 23 marzo (20:45)

Per Gudmundsson

Islanda-Kosovo, domenica 23 marzo (18:00)