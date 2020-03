CHI CORRE, CHI FA LO CHEF, CHI SI ALLENA CON I BIMBI O ALLA PLAY: I VIOLA AI TEMPI DI COVID-19

Siamo solo al secondo giorno dal decreto di emergenza Coronavirus, ma tutti dovremo cambiare stile di vita fino al 3 aprile per rimanere il più possibile a casa (lavoro permettendo) ed evitare contatti sociali. Anche la Fiorentina ha deciso di chiudere per una settimana il centro sportivo e i giocatori sono rimasti a casa. Ma in molti hanno scelto di allenarsi per conto proprio. È il caso di Dusan Vlahovic, visto a correre alle Cascine nel primo pomeriggio, dove qualche tifoso che ha avuto la stessa idea lo ha riconosciuto e immortalato (come da foto Firenzeviola). Palestra sulla terrazza di casa invece per il difensore Igor che già ieri sui social ha messo le foto dell'allenamento personalizzato, approfittando del bel tempo.

Allenamento ma alla PlayStation per Lirola e Chiesa (per la gioia della fidanzata Benedetta), Castrovilli imbattibile a Fortnite, con tanto di nickname, anche se a casa è arrivato il cagnolino Furia che a lui e la compagna Rachele dà un bel da fare. C'è poi chi sceglie la versione casalinga in tutto e per tutto, come Lorenzo Venuti, che si improvvisa pasticcere con la fidanzata Augusta e Federico Ceccherini che si riposa con il cagnolino Zenzero dopo aver passato l'aspirapolvere, immortalato dalla bella Carola. Chi non si riposa di certo sono Terracciano e Benassi alle prese con i figli, per loro giochi a go go di ogni tipo e poco riposo. Per il centrocampista anche festa in famiglia (rigorosamente in 4) per i 25 anni compiuti nei giorni scorsi della moglie Giusy. Compleanno in famiglia nelle scorse ore anche per Duncan, sempre tra pochissimi intimi. Infine Pezzella, con la bella moglie bloccata a New York, si consola con il panorama di Firenze dalla sua casa a Bagno a Ripoli.