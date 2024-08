CHE FINE HA FATTO L'11 VIOLA DELL'ULTIMO PARMA-FIORENTINA?

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano meno di tre giorni all'esordio ufficiale della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino. Sabato alle 18:30, infatti, i viola scenderanno in campo per la prima gara di campionato contro il Parma allo stadio Tardini: una partita che la squadra gigliata non gioca ormai da quasi quattro anni, visto che l'ultimo Parma-Fiorentina risale al 7 novembre 2020. In quella occasione, in una sfida terminata a reti bianche, si affrontarono due tra le peggiori difese del campionato. Di occasioni, nell’arco dei 90 minuti, se ne videro davvero poche, e furono quasi esclusivamente di marca Fiorentina. Uno 0-0 che fu fatale per l'allora tecnico viola Iachini che, dopo poche ore, venne esonerato e sostituto con Prandelli. Ma che fine hanno fatto i protagonisti dell'ultimo Parma-Fiorentina?

Partendo appunto dalla panchina Beppe Iachini, dopo le esperienze tutt'altro che esaltanti proprio al Parma e al Bari, al momento è in attesa di una nuova panchina. A difendere i pali viola c'era Dragowski, che circa un mese fa è stato ceduto dallo Spezia a titolo definitivo al Panathinaikos. Della difesa a tre che proteggeva il portiere polacco non ne è rimasto più nessuno: Milenkovic ha lasciato in estate la Fiorentina dopo quasi 7 anni per trasferirsi in Premier League al Nottingham Forest, stessa scelta presa un anno prima da Igor che ora milita al Brighton e che potrebbe pure tornare in Italia con il Torino che lo corteggia ormai da tempo; Martin Caceres, infine, che ormai da due anni milita in MLS ai Los Angeles Galaxy.

Passando al centrocampo, invece, solamente due su cinque sono ancora in viola: il capitano della Fiorentina, Biraghi, e Sofyan Amrabat, tornato a Firenze dopo il prestito al Manchester United e la cui permanenza è ancora in forse. Per quanto riguarda i restanti centrocampisti, Gaetano Castrovilli ha detto addio proprio lo scorso mese per trasferirsi a parametro zero alla Lazio, Lorenzo Venuti si è trasferito in queste settimane in Serie B alla Sampdoria, mentre Erick Pulgar milita al Flamengo ormai da più di due anni.

Chiudendo con l'attacco, è ancora un membro della rosa viola, e in attesa di novità contrattuali, Christian Kouame che in quella partita fu il più pericoloso della formazione gigliata; mentre Franck Ribery, dopo l'esperienza a Salerno, ha appeso gli scarpini al chiodo nell'ottobre del 2022.