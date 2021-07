CESSIONE VANTAGGIOSA O RIMPIANTO. ECCO COSA PUO' ESSERE PULGAR

Di certo fa piacere sapere che un calciatore viola si sia distinto nelle prestazioni con la propria nazionale in una competizione di caratura continentale. Specialmente se si tratta di un ragazzo che nell’ultima stagione non ha brillato come in molti si sarebbero aspettati dal momento del suo innesto. Il soggetto in questione è Erick Pulgar. Da giorni si lodano le performances del cileno con la sua Nazionale in Copa America. Ben venga, perché se su di lui vengono puntati i riflettori, vengono puntati anche sulla Fiorentina. Tutto però dipende dalla prospettiva da cui si vedono i fatti. Se si ragiona nell’ottica di una probabile cessione, l’addio dell’ex centrocampista del Bologna potrebbe portare a una monetizzazione non indifferente per le casse del club gigliato. Il suo valore di mercato oscilla tra i 9 e i 10 milioni, non certo una cifra entusiasmante, considerando che ad agosto 2020 ne valeva 15.

Tuttavia, l’ottimo torneo disputato potrebbe portare la Fiorentina ad avere legittimamente delle pretese più alte del normale. E se invece ci fosse da rimpiangerlo? Il percorso di Pulgar non è stato, finora, uno qualunque. Si è distinto dai compagni per le difficoltà incontrate col covid, strascichi che lo hanno debilitato a lungo. Ha avuto bisogno di tempo per riprendersi e ora sembra tornato in buona condizione. E se fosse l’anno prossimo, peraltro con un nuovo allenatore come Vincenzo Italiano, l’anno del rilancio? Il calcio è fatto di scelte e la Fiorentina tenterà sicuramente di fare la migliore. È sicuro che in questo momento, Pulgar potrebbe rappresentare, sì, un’ottima operazione economica, ma anche la possibilità di far mangiare le mani all’ambiente viola nel caso in cui esplodesse definitivamente.