CERCASI SUPPLENTE

Tornare in campo, riprendere a correre come se niente fosse perché in fondo le prestazioni ci sono sempre state. E' una fortuna per la Fiorentina tornare in sella al termine di una settimana complicata, avviata dal gol di Defrel in pieno recupero a Reggio Emilia e proseguita con il cross di Cuadrado che ha beffato Venuti.

Due episodi che non cancellano le occasioni create in virtù di un gioco che Italiano sta comunque affinando, pur dovendo adesso fare i conti con 180 minuti nei quali dovrà fare a meno di Bonaventura. Tra i più impiegati da parte del tecnico viola c'è proprio il centrocampista che ha spinto a mille in avvio di gara contro i bianconeri, più o meno come Torreira, e che adesso paga però le due giornate di squalifica per il rosso con il Sassuolo.

Perciò se pare inevitabile affidarsi a Castrovilli, oltre che al dinamismo imprescindibile del mediano uruguagio, tra Duncan e Maleh chi sarà chiamato in causa dovrà sfoderare il coraggio dei momenti migliori, ricercando quella qualità che entrambi soltanto poco tempo fa erano riusciti a garantire. Perchè se il tecnico fa bene a richiedere più incisività in zona gol ai propri esterni sarà anche dal centrocampo che dovrà ricominciare la rincorsa viola, come minimo una prima rivincita a due sconfitte tanto ingiuste quanto brucianti.