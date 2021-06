CENTROCAMPISTA CERCASI (SE POSSIBILE ENTRO L'11 GIUGNO)

Il calciomercato deve ancora ufficialmente prendere il via, ma la nuova Fiorentina di Rino Gattuso inizia già a prendere forma. Perché la volontà della società è quella di vivere una stagione diversa rispetto al passato, e perché con il nuovo allenatore cambiano per forza di cose gli equilibri di una rosa che ha bisogno almeno di qualche ritocco.

Per questo - vacanze e periodo di breve riposo permettendo - gli uomini mercato viola sono già al lavoro per mettere a segno il primo colpo. E l'obiettivo pare già chiaro: un centrocampista che possa andare a completare e alzare il livello di un reparto destinato a cambiare. Perché i soli Amrabat e Pulgar sono troppo poco per coprire il ruolo dei due interni che prevede Gattuso nel suo 4-2-3-1, e allora avanti tutta su un profilo come Sergio Oliveira, centrocampista del Porto noto ai tifosi italiani soprattutto per il gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione della Champions.

La volontà della Fiorentina pare quella di voler mettere a segno subito il colpo, così da anticipare la concorrenza e magari farlo prima dell'Europeo alle porte che rischia di mettere in ulteriore luce i talenti delle varie Nazionali. Le parti sono al lavoro per trattare, con il Porto che versa in una condizione economica non certo ottimale e per questo è più aperto alla trattativa rispetto ad altre situazioni. Mettere subito a segno il primo colpo, magari entro l'11 giugno (data di inizio della kermesse europea), sarebbe un bel modo per cominciare a programmare la prossima stagione.