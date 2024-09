CATALDI, BOVE E ADLI. I NUMERI ALLA PRIMA IN VIOLA DEI TRE NUOVI CENTROCAMPISTI DI PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pronti, partenza via. Subito in campo tutti, Moreno a parte, gli ultimi colpi di mercato della Fiorentina. Da Gosens e Cataldi che addirittura sono scesi sul terreno di gioco dal primo minuto, a Adli e Bove che hanno giocato solo uno spezzone di gara nella ripresa. Una scelta coraggiosa da parte del tecnico campano che ha voluto provare tutti i suoi nuovi centrocampisti che, tra l'altro, ancora non avevano fatto neanche un minuto in Serie A. Sia Adli con il Milan, che Cataldi e Bove, rispettivamente con Lazio e Roma, infatti nelle prime due gare di campionato avevano visto dalla panchina o addirittura dalla tribuna i loro ex compagni.

CATALDI, ESPERIENZA IN MEDIANA

Subito premiato con una maglia da titolare, Danilo Cataldi ha giocato sul centrodestra della mediana viola al fianco di Mandragora. Gara di alti e bassi la sua, tra la complicità con Comuzzo nel lasciare troppo spazio a Kyriakopoulos nei due gol del Monza e il tiro, ribattuto, nel forcing viola del secondo tempo verso la porta di Turati.

L'ex Lazio ha disputato una partita ordinata, con una percentuale di passaggi riusciti dell'89% (la quarta più alta in campo tra coloro che hanno giocato almeno 70 minuti), e di sostanza come dimostrato dai tre palloni recuperati, meglio di lui solo Dodo (4) e Comuzzo (7). Riguardo ai chilometri percorsi Cataldi è il quinto viola con 9.41 Km totali e il primo tra i giocatori gigliati che non hanno giocato tutti e 103 i minuti di gara.

ADLI, QUALITÀ IN MEZZO AL CAMPO

Basta mezz'ora a Yacine Adli, che domani verrà ufficialmente presentato alla stampa (QUI la nota del club), per lasciare il segno alla sua prima partita in maglia viola. È l'ex Milan infatti che al 96' batte il calcio d'angolo che Gosens, altro esordiente tra i gigliati, è bravissimo a mettere di testa alle spalle di Turati.

Oltre all'assist nei 30 minuti in cui rimane in campo mostra le sue qualità tecniche e di palleggio in mezzo al campo con una sorprendente statistica relativa alle sue performance fisiche. Il nuovo numero 29 gigliato infatti, tra gli uomini di Palladino, è stato il calciatore con la velocità media in run, ovvero tra i 7.1 e i 15 km/h, più alta (circa 11.07 Km/h).

BOVE, CORSA E QUANTITÀ

Per Bove, alla sua prima gara stagionale, sono 41 i minuti concessi da Raffaele Palladino sul terreno di gioco del Franchi. Il mediano classe 2002, entrato al posto di Mandragora, va a comporre un centrocampo del tutto nuovo prima con Cataldi e poi con Adli. L'ex Roma prova a dare peso e sostanza alla mediana gigliata e, a livello di prestazione fisica, si classifica terzo per velocità media in run, con una performance di 10,89 km/h, dietro a Gosens e Adli. Riguardo alla precisione dei passaggi eguaglia, con un numero di palloni toccati ovviamente inferiore (25 contro 60), la percentuale di 89% di Cataldi. L'ex Roma comunque riesce a completare 12 passaggi in avanti risultando utile alla manovra offensiva gigliata nel tentativo di rimonta provato nel finale.