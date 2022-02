CALLEJON, IL FENERBAHCE CI PROVA, MA LUI VUOLE LA SPAGNA: LA SITUAZIONE

Il notevole lavoro di Vincenzo Italiano a Firenze è sotto gli occhi di tutti. L'attuale tecnico viola, in 24 partite, ha collezionato solo un punto in meno di quanto aveva raccolto l'anno scorso la coppia Prandelli-Iachini. In più la Fiorentina è la squadra ad avere ottenuto più punti rispetto alla stagione precedente in Serie A, ben 14. Ovviamente, però, c'è anche qualche nota un po' meno lieve nella stagione viola, tra queste non può non esserci il rendimento di Josè Maria Callejon.

L'esterno di proprietà della Fiorentina quest'anno, tra Serie A e Coppa Italia, ha collezionato ben 24 presenze trovando il gol in solamente un'occasione e fornendo appena due assist per i compagni. Nonostante una serie di prestazioni spesso insufficienti il tecnico Italiano non ha quasi mai fatto a meno di lui. Anche se l'impiego dell'ex giocatore del Napoli è destinato a diminuire sempre più, come dimostrano anche le tre gare sedute in panchina nelle ultime quattro.

In virtù di un rendimento tutt'altro che soddisfacente e di un contratto in scadenza tra circa quattro mesi, il futuro di Callejon sembra essere sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Lo spagnolo, da ormai più di due settimane, è libero di accordarsi con un'altra società e, non appena sarà terminato questo campionato, l'ex Real Madid sarà libero di svincolarsi a parametro zero. Secondo alcuni media turchi, il giocatore sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Fenerbahce. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il giocatore preferirebbe fare ritorno nella sua Liga dopo quasi dieci anni di assenza. I due club iberici più vicini all'ingaggio del classe '87 sarebbero Granada, squadra della sua città natale, e Espanyol, formazione dove Callejon ha giocato dal 2008 al 2011. L'attaccante viola, quindi, potrebbe proseguire in Spagna la sua avventura di calciatore dopo i due anni senza acuti, ma ben retribuiti, visti i 2,2 milioni netti di ingaggio, in maglia viola.