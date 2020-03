CACERES, TRA ALLENAMENTO CASALINGO, MATE, E IL SUO FUTURO

"È importante che l'atleta non si fermi". È una delle frasi che in questo periodo si sente risuonare spesso dalla bocca di tutti i preparatori atletici delle varie squadre di Serie A e non solo. L'obiettivo è non perdere la condizione e la forma fisica. I calciatori, come anche gli altri sportivi, dovrebbero cercare di tenersi in allenamento anche nelle proprie abitazioni in vista della ripresa del campionato. Martin Caceres ha preso alla lettera queste parole e ieri ha svolto 45 minuti di allenamento dalla propria abitazione, come ha mostrato pubblicamente in seguito nelle sue stories sul proprio account ufficiale Instagram. Direttamente dalla sua bella dimora con vista mozzafiato sul Duomo di Firenze il difensore uruguaiano continua a tenersi in movimento e a bere il Mate, tipica bevanda energizzante sudamericana.

In una stagione, in cui sono mancati i soliti piccoli infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera, il difensore uruguaiano ha dato decisamente il suo contributo, portando esperienza e garra. Dalla terza giornata in poi è sempre stato un titolare inamovibile (fino all'infortunio al bicipite femorale della coscie alla nona giornata con la Lazio). Lo stiramento lo ha tenuto fuori solamente per due giornate per poi giocare delle successive 15 gare, ben 13, saltandone una per squalifica e una per scelta tecnica. Per un totale di 23 presenze tra campionato e Coppa Italia e un totale di 1870 minuti giocati, con due gol all'attivo (uno per competizione). Insieme ai suoi compagni di reparto è nella Top 20 della classifica dei recuperi della Serie A: con ben 269 recuperi il difensore uruguaiano si trova al diciottesimo posto (Pezzella nono e Milenkovic tredicesimo).

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno di questo anno. Ma è importante sottolineare come il difensore uruguaiano potrebbe vedersi automaticamente rinnovare il proprio accordo considerando che mancano ormai pochissime presenze per far scattare l'opzione che trasformerà il contratto da annuale a biennale, con nuovo termine fissato quindi al 2021. Il giocatore si trova bene a Firenze e la volontà delle due parti sembra quella di continuare insieme anche il prossimo anno. Anche se gli estimatori non mancano: dal Brasile rimbalza la notizia che il Botafogo avrebbe messo gli occhi sul difensore. In attesa di capire se ci sarà una deroga per i contratti dei calciatori in scadenza, i corteggiamenti non tardano ad arrivare.