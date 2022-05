CABRAL-PIATEK, L'ULTIMA AL FRANCHI PRIMA DEL FUTURO

L'ultima partita della stagione mette Italiano di fronte al dubbio su chi schierare al centro dell'attacco: Arthur Cabral o Piatek? Per ora è in netto vantaggio il brasiliano, anche se le ultime prestazioni non lasciano del tutto sereno il tecnico viola, visto che con la Juve può servire la freddezza sotto porta di Piatek e dunque è ancora una scelta in via di definizione.

A differenza invece di quella sul futuro: la Fiorentina è intenzionata a non riscattare dall'Hertha Berlino l'attaccante classe '95. Troppo alta la cifra fissata a gennaio per un giocatore in grado di segnare in maglia viola sei gol in 17 partite di cui 8 da subentrante. Soprattutto con un contratto oneroso che poi bloccherebbe altre operazioni: quella di domani sera sarà con tutta probabilità l'ultima occasione di mettersi in mostra con la maglia che l'ha rilanciato per Piatek. Che potrebbe avere un futuro ancora in Italia, dove il Torino sta adocchiando l'affare.

Per quanto riguarda Cabral i dubbi sul futuro sono pochi, anche se l'esperienza Pedro insegna che a volte si può anche non avere pazienza. Una caratteristica di alcuni giocatori brasiliani che ieri anche Leandro ha sottolineato come problematica, che però non sembra essere nei piani dell'attaccante ex Basilea che anzi, a partire dal ritiro di Moena vorrà far vedere tutte le sue qualità fin qui in maglia viola viste solo a Napoli. Chissà che non possa essere proprio domani l'occasione per far ripartire la sua avventura alla Fiorentina nel migliore dei modi.