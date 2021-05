C’È BISOGNO DI STUPIRE

Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi, nonostante la stagione piena di alti e bassi con la Fiorentina, domani sera hanno l’occasione di impressionare il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, per riuscire a strappare entrambi un posto all’Europeo di questa estate.

“Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo". Queste sono state le parole di Mancini alla voglia dell’amichevole dell’Italia contro il San Marino. L’ex tecnico dell’Inter, infatti, ha deciso di far scendere in campo i giocatori meno certi della chiamata per testarli un’ultima volta.

Un’opportunità da sfruttare per il terzino e il centrocampista per riuscire a rappresentare la propria nazione all’Europeo. Per quanto riguarda Biraghi è già a quota nove presenze con la nazionale maggiore riuscendo anche a segnare un gol. Castrovilli, invece, ha fatto appena una presenza il 15 novembre 2019 senza essere mai più tornato in campo con la maglia azzurra.

Per quanto riguarda la lista convocati Biraghi se la dovrà vedere con Emerson Palmieri, impegnato con il suo Chelsea per la finale di Champions League contro il Manchester City che si giocherà sabato sera, e Spinazzola, reduce da una discreta stagione con la Roma. Ancora più folta la concorrenza per il numero 10 viola che si ritrova accanto centrocampista del livello di Verratti, Pellegrini, Barella, Locatelli, anche se giocatori con le caratteristiche di Castrovilli Mancini non ne ha a disposizione. Entrambi dovranno stupire - magari già a partire da domani - per esserci.