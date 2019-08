"Non si può fare bene senza buoni giocatori". Con questa frase, pronunciata nel pomeriggio di ieri (CLICCA QUI), Rocco Commisso ha fatto capire ancora una volta in più la sua voglia di fare grandi cose con la Fiorentina, predicando sempre la calma, visto che devono aumentare i ricavi, ma non lasciando spazio all'interpretazione. Il nome, che continua a circolare e che risponde senza ombra di dubbio a questo identikit, è quello di Rodrigo De Paul, che la Fiorentina continua a seguire e che spera di poter prendere nel corso dei prossimi giorni.

La panchina dell'argentino nella sfida di domenica scorsa contro il Milan e la voce di un accordo molto vicino tra la Fiorentina e il club friulano avevano fatto pensare che il colpo fosse imminente ma la quadra deve ancora essere trovata e servirà un passo in avanti da parte dei viola per sbloccare il tutto. L'Udinese, e questo lo sappiamo, è un club che non regala i proprio giocatori, ma dall'altra parte, dopo aver fissato il prezzo, sicuramente non si mette di traverso. Ecco perché Pradè e Barone dovranno accontentare i friulani se vorranno fare l'ultimo importante regalo estivo a Vincenzo Montella, senza passare dal prestito con diritto o obbligo di riscatto, formule che non convincono l'Udinese.

Manca poco alla fine della finestra di trasferimenti estiva, la Fiorentina vista contro il Napoli ha per certi versi impressionato, ma per poter divertire il popolo viola serve ancora qualcosa, servono i "buoni giocatori" invocati da Commisso, e Rodrigo De Paul è uno di loro, un calciatore in grado di fare la differenza in campo. Serve solo l'ultimo sforzo.