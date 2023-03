BONAVENTURA IN VANTAGGIO. MILENKOVIC E NICO IN PANCHINA?

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano si prepara a sfidare Simone Inzaghi in una sfida che può diventare il miglior viatico per un aprile pieno di impegni. Per farlo non potrà contare su Sirigu, Duncan e Jovic ma il resto della rosa è al completo. E se in porta non ci sono dubbi sulla scelta di Terracciano, in difesa qualche ballottaggio resta, soprattutto al centro.

Perché sulla sinistra giocherà Biraghi e a destra Dodo, ma Quarta e Igor invece sono in vantaggio su Milenkovic che però si giocherà le sue carte fino all'ultimo. A centrocampo pochi dubbi sul duo Amrabat-Mandragora, mentre dietro le punte è Bonaventura che per ora è avanti su Castrovilli e Barak.

In attacco Nico Gonzalez dovrebbe riposare visto il viaggio oceanico, al suo posto pronti Ikoné e Saponara ad affiancare Cabral certo del posto. Sottil scalpita e proverà fino all'ultimo a trovare una maglia da titolare ma è un po' attardato nelle scelte rispetto ai compagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro/Correa.