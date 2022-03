BOMBER LUCAS, OK NICO, IKONE MANCA LA ZAMPATA DECISIVA

TERRACCIANO – Poco impegnato nel primo tempo ringrazia la scarsa precisione di Vidal da buona posizione, poi invece è determinante in uscita su Dzeko. Si ripete in avvio di ripresa rispondendo a dovere a Vidal ma si arrende sul centro di Dumfries. Positivo, 6,5

VENUTI – Chiusura apprezzabile su Dzeko nel primo quarto d'ora di gioco, poi mette del suo nell'avviare l'azione del vantaggio ma lascia troppo spazio a Perisic nell'assist sul gol di Dumfries. Ancora il croato arriva al tiro più tardi però lui fa bene a non far fallo da rigore a metà ripresa. Si difende, 6

MILENKOVIC – Vigila dalle parti di Lautaro Martinez per tutto l'arco del primo tempo ma l'ammonizione sull'argentino a metà campo è più che ingenua. Giocare il resto della gara da ammonito non è banale, lui ci riesce, 6

Dal 44'st QUARTA - S.v.

IGOR – Pulito soprattutto nelle uscite dalla propria area mostra subito buona sicurezza. E' la costante della sua gara al cospetto di avversari scomodi, conferma di quella che è diventata una certezza, 6,5

BIRAGHI – Mura il primo tentativo di Dumfries ma spreca anche il primo traversone e perde Dzeko a una decina di minuti dall'intervallo. Ancora da quella parte l'olandese crea problemi sul finire di primo tempo fino al colpo di testa che vale il pareggio. Si fa parzialmente perdonare salvando su Sanchez, 5,5

CASTROVILLI – Avvia la prima azione dei suoi con la prima conclusione di Gonzalez e resta prezioso negli appoggi come gli capita ancora con Nico. Lucido anche in occasione della manovra che porta al gol di Torreira oggi è tra i più ispirati in mezzo, 6,5

TORREIRA – Forse meno appariscente del solito ma certamente dinamico nella prima mezz'ora è ancora decisivo nel secondo tempo rispondendo presente in zona gol e concretizzando l'assist di Nico. Bomber, 7

DUNCAN – Puntuale nelle chiusure del primo tempo gioca bene anche d'anticipo, poi però perde un pallone che avvia l'Inter a farsi pericolosa con Vidal e nella ripresa manca in opposizione nel gol dei nerazzurri. Più ombre che luci, 5,5

GONZALEZ – Ci prova subito, dopo cinque minuti, trovando la respinta di Handanovic sul tiro da fuori poi comincia a rimediare colpi alle caviglie. Avrebbe lo spazio per tentare il bis ma il tiro è respinto da un difensore. Comincia male la ripresa regalando un pallone pericoloso a Dzeko ma sfodera un grande assist per il vantaggio di Torreira. Nella seconda metà della ripresa Bastoni riesce a limitarlo e anche se è lecito aspettarsi qualcosa di più c'è la sua firma sul pari di stasera, 6,5

Dal 44'st CALLEJON - S.v.

PIATEK – Tentativo di girata, su corner, nei primi minuti, poi si vede molto poco in un'area di rigore in cui i viola, nel primo tempo, non riescono a essere cattivi. Non va diversamente nel corso di una ripresa dove il tiro resta una chimera, 5,5

Dal 44'st CABRAL - S.v.

SAPONARA – Anche lui arriva al tiro nel buon avvio dei viola con Handanovic che blocca in due tempi. Alla seconda occasione, dentro l'area, ritarda il tiro a rete. Ammonito per un fallo su Barella, nella ripresa palesa più difficoltà fino alla sostituzione. Prova onesta, 6

Dal 28'st IKONE' – Tentativo velleitario di tiro dopo una decina di minuti poi in pieno recupero potrebbe sfruttare meglio un contropiede interessantissimo ma spara sul portiere mancando la zampata che poteva essere decisiva, 5,5

ITALIANO – Confermate le indicazioni della vigilia anche se non rischia Odriozola dal primo minuto coprendosi con Venuti a destra. La prima parte della partita è di chiaro stampo viola, anche con buona personalità, ma nelle occasioni in area di palesa la solita mancanza d'incisività sotto porta mentre Terracciano è bravo a mettere una pezza sull'occasione di Dzeko. Il vantaggio è merito della licenza offensiva di Torreira ma il pari arriva con troppa disattenzione difensiva. Il primo cambio è l'inserimento di Ikonè per Saponara e resta l'unico (esclusi i tre a ridosso del fischio finale) cambiando una certa tradizione nelle sostituzioni. Pur con qualche rimpianto per i tanti tiri del primo tempo (e l'occasione di Ikonè) il pareggio è un risultato di valore, anche per la sofferenza nel finale, e alimenta le speranze di Europa, 6,5