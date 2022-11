BOGA: VALORE QUASI DIMEZZATO, MA I PASSATI NUMERI SONO DA TOP. A GENNAIO…

Nel gennaio scorso, Jérémie Boga, si è trasferito dal Sassuolo all’Atalanta per l’alta cifra di circa 25 milioni di euro. Molti i soldi spesi dalla Dea, pochi invece i risultati ottenuti sul campo dall’esterno ivoriano. Sia per motivi di ambientamento che per natura tecnica, i numeri di Boga all’Atalanta la scorsa stagione (da gennaio in poi) recitano questi risultati: 15 partite giocate in Serie A, 761’ minuti raccolti e 0 bonus (gol e assist). Mentre nelle varie competizioni è andata un po’ meglio: 1 partita in Coppa Italia e 1 gol (alla Fiorentina), 6 apparizioni in Europa League dove solo una volta è partito titolare con 1 gol e 1 assist raccolti. Quest’anno invece i numeri sono ancora più drastici: 6 presenze, zero da titolare e appena 74’ minuti giocati in 15 partite.

Per ritrovare il miglior Boga si deve tornare indietro a quando ancora incantava tutti con la maglia del Sassuolo. Questo perché nella stagione 19/20, l’esterno ivoriano, realizzò ben 11 gol e 4 assist in 34 presenze durante tutto l’arco della Serie A. Collezionando inoltre, 2.608 minuti e ben 28 partite da titolare. L’anno successivo invece, nonostante saltò diverse partite per infortunio (circa 10), riuscì a realizzare 4 gol e 2 assist.

Tornando al presente, i motivi del poco minutaggio questa stagione potrebbero essere legati a molti fattori, ma ciò comporta il fatto che Boga, presto, potrebbe cambiare aria. Molti sono i club che hanno già chiesto informazioni. E per la Fiorentina, se le condizioni fisiche di Nico Gonzalez e Sottil non dovessero convincere, l’esterno ivoriano (assistito anche da Ramadani), potrebbe rivelarsi una bella opportunità di mercato. Visto anche che il proprio valore di mercato, da quando si trova all’Atalanta, si è quasi dimezzato (adesso è di circa 15 milioni di euro).