BELTRAN VOLTO DELLA GRINTA VIOLA: FIORETTO NEL PRIMO TEMPO, SCIABOLA NELLA RIPRESA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo oltre un mese dall’ultima volta la Fiorentina torna a vincere e lo fa in uno scontro diretto pesantissimo contro la Lazio. Dalla Lazio…alla Lazio, verrebbe quasi da dire. Anche nel girone di andata, dopo le tante difficoltà iniziali, fu proprio la vittoria per 2-1 contro i biancocelesti a dare lo slancio ai viola per affrontare quei due mesi da assoluti protagonisti. Ieri, a distanza di 127 giorni, il copione è stato molto simile: Palladino rimaneggia la squadra e ritrova il bandolo della matassa. La speranza è che anche il proseguimento rispecchi il pattern dell’andata. Oltre ai tre punti, però, ad aver lasciato una sensazione dolcezza nelle bocche dei tifosi è stato soprattutto l’atteggiamento della squadra, che ha affrontato la gara con il fuoco negli occhi e con la voglia di vincere a tutti i costi. Lo si è visto nell’abnegazione difensiva. Lo si è visto in alcune gestualità: Pongracic che esulta su Delle-Bashiru per aver riconquistato una rimessa dal fondo, Kean che rialza subito Gudmundsson dopo il palo o l’abbraccio di Ranieri a Gosens su una chiusura provvidenziale del tedesco. Colui che più di tutti ha però il volto della grinta con cui la Fiorentina è scesa in campo è certamente Lucas Beltran.

La partita fatta da Lucas Beltran (non la prima in queste settimane complicate, va detto) è l’esempio che. L’argentino è arrivato a Firenze da un anno e mezzo e, complice quel pesante numero di maglia e quella zona di provenienza che a queste latitudini rischia spesso di diventare una condanna, è stato accostato immediatamente a nobilità passate. Poi sono arrivate le difficoltà: tecniche, fisiche, tattiche. Da quest’anno però qualcosa sembra cambiato e ilha deciso che. All’Olimpico si è visto perfettamente questa suo atteggiamento dicotomico:, quando prima ha innescato con un bel lancio in profondità Gosens nell’occasione del gol di Adli e poi ha ribadito in rete un assist al bacio di Dodo;, quando ha iniziato a pressare come un forsennato tutti i portatori di palla avversari abbassandosi fino alla propria area di rigore per dar mano alla squadra nel portare a casa il risultato.: prima di ieri erano arrivati i gol contro Lecce e Roma (terminate rispettivamente 0-6 e 5-1) e quello contro il Monza, ininfluente ai fini della sconfitta finale. All'Olimpico invece. Era dalla gara di Monza del dicembre 2023, occasione in cui l'argentino beffò Di Gregorio su un rilancio, che Beltran non segnava un, ma questo contro la Lazio ha forse un valore e un sapore anche più importante. Nell'analizzare la sua partita, però, sarebbe ingiusto fermarsi soltanto alla rete. Impiegato da quarto di sinistra in una sorta di 4-4-2,(terzo dato più alto dei viola dopo Gosens e Mandragora). Insomma, non sarà la punta argentina sopra citata, ma per la grinta mostrata nel corso della stagione si merita tutti gli(il simbolo coreano che indica il cuore con le dita, gesto che ha fatto in occasione del gol) del mondo.