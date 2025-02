Beltran leggero, Fagioli spaesato, male Cataldi, si salva solo De Gea. Palladino sul banco degli imputati

DE GEA - Risponde presente sul tiro di Diao dopo una ventina di minuti ma quando l’attaccante si presenta nuovamente in area al termine della fuga solitaria può far poco se non raccogliere palla in fondo alla rete. Deve arrendersi di fronte al gran tiro di Nico Paz poi però evita che il passivo aumenti con un bell’intervento su Diao, 6

DODÒ - Diao gli scappa sulla prima iniziativa del Como, per il resto nel primo tempo manca in precisione in appoggio e pure in qualche dribbling. Dalla sua parte Diao resta un pericolo costante che non riesce ad arginare, 5

PONGRACIC - In anticipo e in proiezione offensiva è tra i più propositivi nel primo quarto d’ora. Resta più che vigile anche su Diao poco prima della mezz’ora seppure rischi qualcosa toccando con la mano poi però soffre non poco gli inserimenti degli attaccanti avversari ed è assente nell’azione del primo gol del Como. Stessa musica nella ripresa, 5,5

RANIERI - Condivide qualche responsabilità sul primo tentativo di Diao che s’inserisce tra lui e Dodò, poi recupera le misure sulle ripartenze di Nico Paz ma si fa sorprendere dal contropiede del primo gol lariano. In affanno nel secondo tempo quando il Como affonda, 5

GOSENS - Ottimamente servito da Mandragora rifinisce bene ma la conclusione è troppo sul portiere. Più tardi finisce tra gli ammoniti per un intervento in scivolata, un giallo che gli costerà la squalifica a Verona. Il cartellino probabilmente lo condiziona perchè fino al cambio gioca col freno a mano tirato, 5,5

Dal 25’st PARISI - Prova a regalare un pizzico di verve dalla sua parte, ci riesce a intermittenza, 5,5

CATALDI - Al rientro dal primo minuto il primo tempo è abbastanza in ombra e soprattutto lo chiude senza trovare la chiusura sull’uno a zero firmato da Diao. Giornata no, 5

Dal 9’st COLPANI - Si piazza sul centro destra ma non difende il pallone a metà campo dal quale nasce il raddoppio del Como. Brutto impatto, 5

MANDRAGORA - Pochi minuti e sfodera un gran lancio che mette in porta Gosens, poi però si fa sverniciare da Diao in occasione del vantaggio del Como senza opporre resistenza. Anche lui s’innervosisce dopo il rientro in campo post intervallo e viene sostituito. Ampio passo indietro rispetto all’ultimo periodo, 5

Dal 25’st RICHARDSON - Fa quel che può ma chiaramente non può bastare, 5,5

FOLORUNSHO - Meno attivo del solito nella prima frazione di gioco fatica a trovare la profondità. Pecca di nervosismo in avvio di ripresa rimediando il giallo ma anche un colpo da Goldaniga. Con l’ingresso di Colpani arretra il baricentro spostandosi sulla sinistra della linea mediana ma non s’impone quasi mai, 5,5

FAGIOLI - Partecipa al buon avvio arrivando anche al tiro ma dopo un’azione viziata da fuorigioco, poi però alla lunga non riesce ad alimentare la manovra offensiva. Qualche applauso quando nel secondo tempo ferma l’iniziativa di Da Cunha poi però non concede il bis su Nico Paz che lo salta prima di trovare il raddoppio per la sua squadra. Spaesato, 5

BELTRAN - Duella sotto la maratona ma nei primi 45 minuti raramente arriva sul fondo così come non riesce a inserirsi. Spostato a fare la punta fatica non poco anche solo nella difesa del pallone. Là davanti è tornato di una leggerezza estrema, 5

ZANIOLO - Va a calciare il primo pallone spedendolo alto sopra la traversa. Ci riprova dopo pochi minuti con un sinistro che Butez para in presa bassa. Si spenge in fretta favorendo le chiusure della difesa di Fabregas, poi viene richiamato a inizio secondo tempo. Non esattamente a suo agio a fare la punta, 5,5

Dal 9’st GUDMUNDSSON - Schierato da punta appena entrato viene steso da Perrone che rimedia l’ammonizione, poi però sbaglia parecchi controlli e finisce pure lui sul taccuino dell’arbitro. La sua partita dura appena 20 minuti poi è costretto a uscire. Piove sul bagnato, 5

Dal 29’ st NDOUR - Prova a dar man forte a Beltran senza grande successo, 5,5

PALLADINO - C’è Zaniolo a fare il centravanti al posto di Kean con Folorunsho, Fagioli e Beltran a supporto, in mezzo torna Cataldi. In avvio i suoi arrivano al tiro tre volte, due con Zaniolo e una con Gosens ma senza trovare la porta poi Diao crea qualche problema in area di rigore. E’ un campanello d’allarme che la sua squadra ignora fino a quando incassa lo svantaggio poco prima dell’intervallo. I primi cambi arrivano dopo poco dall’inizio del secondo tempo con Colpani e Gudmundsson per Cataldi e Zaniolo. Il passaggio a un 4-4-2 più coperto non dà grandi frutti nemmeno con gli ingressi di Richardson e Parisi e dopo il secondo gol del Como è costretto a cambiare Gud (infortunato) inserendo Ndour. Nel finale non arrivano tiri nello specchio della porta, costante (insieme alla totale mancanza di idee in campo) di una prova totalmente negativa sulla quale pesano scelte tutt’altro che azzeccate, 4,5