BEFFA MONDIALE

La parola fine prima ancora che cominciasse il Mondiale di Nico Gonzalez. L'attaccante viola, adesso è ufficiale, lascia il

Qatar dopo un problema nell'allenamento odierno, al suo posto arriverà Angel Correa dell'Atletico Madrid. Il finale di una storia tutta ancora da scrivere è persino beffardo, nel precludere le porte del torneo all'argentino ma anche nel rispedire al mittente viola un calciatore nuovamente alle prese con problemi fisici (e a questo punto con la testa sgombra da pensieri seppure l'umore sia probabilmente ai minimi termini). Solo che in questa vicenda soltanto teoricamente proiettata verso il mercato invernale c'è un dettaglio di non poco conto, destinato ad accavallarsi con i retropensieri figli di settimane vissute, almeno nei confronti della platea pubblica, da separati in casa.

Perchè Nico Gonzalez dice addio al Mondiale in Qatar per un nuovo stop, non per gli acciacchi che lo hanno fin troppo limitato in maglia viola, o almeno non esclusivamente per quelli. In assenza di riscontri chiari, che comunque non arriverebbero visto il riserbo generale sulle vicende mediche dei calciatori, resta il comunicato della nazionale argentina che fa espresso riferimento a un infortunio occorso in allenamento, quando Messi e compagni proseguivano l'avvicinamento all'esordio del 22 novembre contro l'Arabia Saudita, un altro problema muscolare da aggiungere a quella tallonite ventilata nella prima parte di stagione in viola ma poi evaporata al cospetto di uno stato mentale, a detta di società e tecnico, non proprio ideale.

Un nuovo ostacolo lungo il cammino accidentato di un autunno tanto discusso, oggi slegato da quella testa rivolta al Mondiale che Barone in primis aveva tirato in ballo prima del Milan, seppure resti più di un dubbio su tempismo e utilità dell'uscita in questione. Anche perchè al netto di una condizione comunque precaria che già aveva messo in bilico Nico appena arrivato in nazionale, e senza più gli impegni con l'Argentina adesso è già tempo di affrontare questioni irrisolte (non appena l'argentino tornerà a disposizione dopo un periodo di vacanza). Decidendo se ricucire un rapporto che poteva essere protetto diversamente o accelerare lungo le strade del calciomercato invernale.

