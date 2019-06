BATI-ACF: INCONTRO CORDIALE MA INTERLOCUTORIO. ORA...

È durato circa un’ora l’incontro di oggi pomeriggio tra Joe Barone e Gabriel Omar Batistuta nella pancia dell’Artemio Franchi: un faccia a faccia conoscitivo, lontano da occhi indiscreti, che tuttavia ha dato un esito interlocutorio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti i due, che mai prima di oggi avevano avuto l'occasione di presentarsi, si sono apprezzati per il ruoli che rappresentano ma non hanno parlato nello specifico né del possibile incarico che verrebbe assegnato al Re Leone né del compenso economico che gli verrebbe riconosciuto.

È plausibile credere dunque che ci potranno essere nei prossimi giorni ulteriori incontri ed ulteriori sviluppi per valutare l'eventuale opportunità di iniziare una collaborazione tra Batistuta e la Fiorentina.

In conclusione pertanto, dopo le numerose voci che si sono rincorse negli ultimi giorni (molte delle quali avevano addirittura paventato un’accelerazione sull’accordo e firme imminenti) dobbiamo registrare una piccola frenata, uno step interlocutorio (confermato dal fatto che le due parti non hanno ancora fissato un nuovo appuntamento) che tuttavia non mette di certo la parola fine sul possibile ritorno in società di Batistuta.