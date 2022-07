AVANTI I PROSSIMI

Faceva bene la Fiorentina a tenere alto l'ottimismo sul fronte del mercato, e anche se tutto sembra orientarsi al meglio ancora bene fa a mantenere la dovuta cautela. Eppure appena terminata la giornata dello sblocco sul fronte Dodò è già tempo di guardare oltre, ai prossimi arrivi, ai prossimi potenziali titolari che la società conta di consegnare al tecnico ancor prima del ritiro di Moena.

Aspetto tutt'altro che banale in un'annata in cui si andrà in campo prestissimo per i tre punti e nella quale i primi 180 minuti europei non consentiranno passi falsi. Così mentre c'è da aspettarsi parecchia curiosità per l'arrivo in città del nuovo attaccante Jovic è della serata di ieri anche la notizia delle visite mediche di Gollini (LEGGI QUI), quarto nome di un poker di mercato che i viola poggiano sul tavolo da gioco di una serie A dove nessuno ha tenuto questo ritmo.

Una forte risposta, la migliore possibile, a un mese forse troppo stagnante, di certo appesantito dallo strascico dell'addio a Torreira e da un rinnovo di Italiano comunque arrivato dopo qualche giorno di trattativa. Quattro acquisti che certificano una campagna di rinforzi non certo terminata ma molto ben avviata, e soprattutto rinnovate ambizioni in vista di una nuova stagione già di per sè affascinante per i tanti impegni all'orizzonte.