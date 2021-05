AU REVOIR RIBERY. IL KAISER VERSO L'ADDIO ALLA FIORENTINA

Franck Ribery si allontana dalla Fiorentina. Negli ultimi giorni, il campione francese sta valutando con attenzione la possibilità di restare in viola oppure di interrompere dopo due anni l'esperienza nel club di Commisso, con la seconda strada che pare decisamente la più plausibile. Non si tratta di una questione di cifre o di progetti, piuttosto una grande nostalgia per la famiglia che l'attaccante sta soffrendo e che dunque potrebbe spingerlo a fare ritorno in Budesliga.

Non ci sono decisioni ufficiali, ma anche nei lunghi colloqui con Commisso, è emersa questa volontà del giocatore che stima il presidente e il club, si è legato al territorio stringendo anche diverse amicizie, ma che vive con troppa difficoltà la distanza dai figli e dalla moglie che dopo il furto dell'estate scorsa, è tornata solo per sporadiche visite. Commisso, se Ribery dovesse confermare questa richiesta, anche se non potrà far niente perché arrivato a fine contratto, ringrazierà il Kaiser che ha avuto comunque un ruolo importante sia per la diffusione della nuova Fiorentina in giro per l'Europa, sia per le due salvezze.