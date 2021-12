ASSIST E GOL, ORA TORREIRA È IMPRESCINDIBILE. I SUOI NUMERI

Se c’è un giocatore della Fiorentina la cui prestazione contro il Sassuolo è stata ampiamente degna di nota, quello è Lucas Torreira. Che il centrocampista ex Samp stesse pian piano recuperando la migliore condizione (ricordiamo che lo scorso anno era stato colpito da un pesante infortunio alla caviglia) lo si era percepito, ma ieri all’Artemio Franchi si è definitivamente consumata la sua consacrazione in maglia viola.

C’è stato il suo zampino infatti sulla prima rete siglata dalla squadra di Vincenzo Italiano, a firma di Dusan Vlahovic, che ha potuto beneficiare di una imbucata al bacio dell’uruguaiano. Il quale, poco dopo, si è mostrato abile pure nello sfruttare una respinta del portiere avversario Andrea Consigli segnando un gran gol di rapina. Il suo primo a Firenze e alla Fiorentina in genere.

Adesso si mette male per l’allenatore, nel senso che gli risulterà sempre più dura fare a meno di Torreira, i cui numeri dopo 18 giornate di Serie A esaltano. Finora 15 partite giocate, di cui 13 da titolare, per un totale di 1.113 minuti in campo; 77,3% di contrasti riusciti, 87,5% di passaggi indovinati, 68% di lanci lunghi andati a buon fine, 11 occasioni create, 14 intercetti, 18 falli subiti, 7 tiri totali (esclusi i ribattuti). E potremmo continuare.

“Cerchiamo sempre la vittoria, ma ottenere un pareggio in questo modo è positivo. La squadra non si è mai arresa e ha saputo superare le avversità. Ci sono sempre cose da correggere, ma partiamo con buone sensazioni. Felice per il mio primo gol con La Fiore! Forza Viola!” il suo pensiero social, comunque non pienamente soddisfatto, a fine gara. E - neanche a dirlo - stamani i quotidiani in edicola lo premiano senza il benché minimo dubbio come migliore in campo.