ASPETTANDO RINO

Sarà la settimana di Gattuso, in arrivo in città a ridosso del week-end e inevitabilmente al centro di un’attesa nella tifoseria che si fa spasmodica giorno dopo giorno. Per il nuovo tecnico sarà l’occasione per vedere da vicino i campini, capire come e dove lavorerà da luglio in poi e anche per proiettarsi verso il futuro osservando dal vivo i lavori in corso al Viola Park.

E se fino a oggi sono già molti i nomi accostati in ottica mercato, a cominciare da Politano o Hysaj che lo stesso Gattuso avrebbe sponsorizzato nei primi confronti, c’è da scommettere che nelle prossime settimane molti profili si aggiungeranno agli altri. D’altronde mentre il nuovo allenatore si è concesso qualche ora di relax in quel di Positano, in casa viola il lavoro procede sia nell’ottica di una ristrutturazione societaria che in quella di una ricostruzione dell’organico (non a caso tra i vari obiettivi di recente sarebbe finito anche il brasiliano del Crotone Messias)

E d’altronde proprio in queste ore il club viola prosegue nei confronti con il Marsiglia per sciogliere i dubbi sul futuro di Lirola (l’Olypmpique chiede uno sconto sui 12 milioni di riscatto pretesi dalla Fiorentina, i viola riflettono) mentre dalla Liguria, nello specifico La Spezia, sarebbero già arrivate richieste per Saponara da valutare con attenzione visto che nella squadra di Italiano Erlic è stimato da Gattuso. Primissimi contatti, sondaggi passibili di frenate e accelerazioni anche per quel che racconterà il prossimo campionato europeo in arrivo, ma intanto in città la Gattusomania ha già proiettato tutti verso l’allestimento della nuova Fiorentina.