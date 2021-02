ASPETTANDO LE GRANDI MANOVRE

La scommessa Kokorin, l’alternativa a destra chiamata Malcuit, un terzo portiere che faccia gruppo come Rosati e soprattutto uno spogliatoio da tutelare e difendere sempre di più. Il mercato invernale della Fiorentina, il quarto da quando è arrivato Rocco Commisso, va in archivio con due operazioni in entrata da valutare nei prossimi mesi e una serie di cessioni volte a rendere il clima interno meno elettrico rispetto al recente passato. Chi ha lasciato Firenze d’altronde l’ha fatto soprattutto per trovare maggiore spazio e giocare di più, e non fosse stato per la mancanza di qualche obiettivo alternativo probabilmente anche Pulgar si sarebbe unito al gruppo dei partenti.

Il cileno ha atteso fino all’ultimo che qualcosa si sbloccasse, avrebbe di gran lunga accettato la destinazione Valencia per intendersi, ma quando in casa viola è stato chiaro che soprattutto Torreira sarebbe stato impossibile da raggiungere (e che Mandragora avrebbe preso la strada di Torino) il diktat sulla permanenza si è fatto insormontabile. D’altronde già venerdì sera contro l’Inter, complice la squalifica di Castrovilli, Pulgar è destinato a giocare dall’inizio, a conferma che ulteriori partenze avrebbero ridotto eccessivamente la rosa. Quanto all'idea dell'ultimo minuto Callejon-Gervinho i viola non ci hanno mai realmente pensato.

In tempi in cui tutte le società si sono trovate a fare i conti con le difficoltà economiche del momento la Fiorentina si limita così a qualche ritocco, si affida a Prandelli per dare un ulteriore senso a questo girone di ritorno e inevitabilmente rimanda all’estate le grandi manovre. Tra rinnovi di calciatori fondamentali del calibro di Vlahovic, un tecnico da scegliere e inquadrare e la stessa dirigenza da confermare o modificare non mancano le priorità da affrontare da qui al termine della stagione, quando comunque tutti si augurano di poter festeggiare un risultato migliore dello scorso anno che possa esser dettato anche dagli apporti di Kokorin e Malcuit.