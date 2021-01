AMRABAT-NAPOLI, SLIDING DOORS DI MERCATO. E DOMANI...

Domani alle 12:30 la Fiorentina scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli dove sfiderà gli azzurri nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Oltre a Callejon che sfiderà il suo passato, c'è anche un altro giocatore gigliato che in qualche modo è legato ai partenopei ed è Sofyan Amrabat, il centrocampista tanto discusso che con Prandelli sta pian piano tornando ai suoi livelli. Nel gennaio scorso quando Rocco Commisso decise di accelerare e portarlo nel capoluogo toscano, su di lui c'era anche il Napoli di De Laurentiis che lo voleva fortemente per rinforzare il reparto di mezzo di Gattuso, ma le cose andarono diversamente e ai campani è rimasta solamente un po' d'irritazione per non essere riusciti a centrare il loro obiettivo.

Amrabat è così chiamato ad una prova importante, non solo per far rimpiangere ancora di più agli avversari il mancato acquisto, ma soprattutto perché sarà decisiva la sua prestazione ai fini del risultati visto che il momento vissuto da Insigne e compagni non è dei migliori in termini di gioco espresso. Il centrocampo sarà in qualche modo la chiave del match per prevalere in fase di costruzione, ma soprattutto per riuscire a fare il giusto filtro in fase difensiva e recuperare una gran quantità di palloni non finendo così succubi del gioco del Napoli. Mai come domani saranno dunque fondamentali i duelli sulle seconde palle e la capacità di dare copertura nei momenti in cui sarà la Fiorentina ad attaccare per evitare di sbilanciarsi e prendere dei contropiedi. Amrabat dovrà necessariamente essere un protagonista se i viola vorranno fare risultato e dovrà farlo proprio contro quella squadra che a lungo lo ha desiderato ed inseguito salvo poi arrendersi al club del patron italo-americano.