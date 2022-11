AL VIA LA NUOVA PREPARAZIONE, NEL MIRINO IL 4/1: ECCO IL PROGRAMMA

Addio caldo e mare delle Maldive, Dubai o Sharm (solo Bonaventura ha scelto la montagna), i giocatori viola da domani dovranno sfare le valigie di queste due settimane di vacanza e tornare al lavoro. A partire dalle 14 infatti la squadra si ritroverà al centro sportivo per ricominciare una vera e propria nuova preparazione mettendo nel mirino il 4 gennaio, prima gara ufficiale del 2023 contro il Monza al Franchi.

Nella prima settimana il lavoro sarà un po' più intenso, con test e qualche seduta doppia, poi si proseguirà con settimane tipo. Ovviamente mancheranno i 4 giocatori impegnati nel Mondiale, in attesa di capire quanto andranno avanti con il Marocco di Amrabat e la Polonia di Zurkowski prime nei loro gironi mentre la Serbia di Milenkovic e Jovic è a zero punti dopo la prima giornata.

Godranno di un'altra settimana di riposo invece Barak e Kouame che hanno avuto impegni con la rispettiva nazionale, pur extra Mondiali. Non ci saranno neanche Nico Gonzalez che, terminato il ciclo di terapie, domani volerà in Argentina, visto che ha 10 giorni di riposo prima di iniziare il recupero, e Sottil che si è operato nei giorni scorsi. Chi scalpita per esserci invece è Gaetano Castrovilli che sta bruciando le tappe. Le amichevoli previste in questo ulteriore mese di pausa permetteranno di capire il suo stato.

Amichevoli che, ricordiamo inizieranno il 1° dicembre ad Arezzo (ore 15). A seguire mercoledì 7 alle 18 sfida ai boliviani dell'Always Ready. Il 10 la Fiorentina volerà a Bucarest per un triangolare con Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Il 14 altra trasferta a Bastia mentre prima di Natale potrebbe essere prevista un altro test internazionale per chiudere il tutto il 30 con la sfida in famiglia con la Primavera di Aquilani.