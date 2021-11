AG. TORREIRA E ACF, STRATEGIA COMUNE PER UN RISCATTO (QUASI) CERTO

Mentre Italiano prepara a ranghi ridotti la sfida contro il Milan, i dirigenti della Fiorentina proseguono il lavoro in vista dei prossimi mesi dove il mercato tornerà a farla da padrone. L'incontro di ieri con Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Lucas Torreira, è stato organizzato nell'ottica di portare avanti una vera e propria strategia per gestire al meglio il futuro del centrocampista.

Barone e Pradè hanno informato il procuratore di essere decisamente soddisfatti del rendimento del regista uruguaiano, soddisfazione espressa a sua volta da parte dell'agente che ha sottolineato come, finalmente dopo anni complicati, il proprio assistito sia tornato al centro di un progetto tecnico che crede fortemente nelle sue qualità.

La Fiorentina ha però anche chiesto una mano all'agente in vista delle trattative che dovrà portare avanti con i Gunners in sede di riscatto, sostanzialmente chiedendo di appoggiare la richiesta di sconto che i viola presenteranno ai londinesi per concludere l'affare. 15 milioni di euro è la cifra pattuita in estate nel momento in cui è stato chiuso il prestito dell'ex Sampdoria.

La richiesta di sconto da parte di Barone potrebbe portare l'accordo ad abbassarsi a 10-12 milioni. Questo chiaramente solo nel caso in cui arrivi il via libera degli inglesi, che comunque considerano Torreira fuori dal proprio progetto tecnico.

Un incontro comunque molto positivo perché ha permesso a entrambe le parti di valutare positivamente i primi mesi fiorentini del calciatore e anche di stabilire il percorso che, se tutto andrà secondo i piani, entro fine campionato porterà al riscatto di Torreira da parte del club di Commisso.

Il giocatore nel frattempo è rientrato questa mattina dagli impegni con la Nazionale e oggi pomeriggio sarà regolarmente in campo con i compagni per una due giorni di lavoro ad alta intensità per preparare in poche ore un match importante quanto delicato.